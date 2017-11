Tausende Menschen auf den Straßen Simbabwer feiern Mugabes erwarteten Sturz

Die Menschen in Harare klettern auf Panzer und andere Militärfahrzeuge, sie tanzen um Soldaten, die sich durch die Stadt bewegen. Sie strömen zu Tausenden auf das Gebäude zu, in dem Diktator Robert Mugabe seinem Amt nachkam - ein Symbol der Herrschaft des 93-Jährigen Mannes, der 1980 die Macht nach der weißen Minderheitsregierung übernahm. Nun fordern die Menschen ihn friedlich, aber voller Verachtung, auf, seinen Posten zu räumen. Demonstranten halten Schilder mit seinem Foto hoch: "Go, go, our general!!!". Der Machthaber soll abdanken. Fahnen werden an Soldaten weitergegeben. Diese nehmen sie an und winken damit.

"Es ist wie Weihnachten", sagt Demonstrant Fred Mubay. Die Simbabwer hätten lange gelitten.

Die 60-jährige Elizabeth Sithole verlor ihren Gemüseladen, ihr Mann sei 2004 gestorben und mit ihren Kindern wohne sie in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Bei den Demonstrationen am Samstag aber hat sie ein breites Lächeln im Gesicht: "Ich bin sehr glücklich."

Die Simbabwer sprechen von einer zweiten Befreiung für die ehemalige britische Kolonie, neben ihren Träumen von politischem und wirtschaftlichem Wandel nach zwei Jahrzehnten zunehmender Unterdrückung und Not. "Das sind Freudentränen", sagte Frank Mutsindikwa, der die Flagge Simbabwes hochhält. "Ich habe mein Leben lang auf diesen Tag gewartet. Endlich frei. Wir sind endlich frei."

Mugabes Sturz wird wahrscheinlich Schockwellen über Afrika senden und den Druck auf eine Reihe von weiteren starken verschanzten Männern erhöhen - von Ugandas Yoweri Museveni bis zu Joseph Kabila aus der Demokratischen Republik Kongo.

Auch Simbabwer im Ausland begrüßten das Ende von Mugabes Herrschaft, nicht zuletzt diejenigen, die in Großbritannien leben und sich an diesem Tag vor der Botschaft im Zentrum von London versammeln.

"Ich bin begeistert zu sehen, dass die Leute Mugabe die Augen öffnen. Denn er hat sich zu lange selbst belogen, dass die Leute ihn immer noch wollen", sagt Ruva Kudambo. Der 37-Jährige kam nach London um Technologie zu studieren und schließlich blieb.

Aber Mugabe will noch nicht gehen

Für einige Afrikaner bleibt Mugabe ein nationalistischer Held, der letzte Unabhängigkeitsführer des Kontinents und ein Symbol für den Kampf, das Erbe jahrzehntelanger kolonialer Unterwerfung abzustoßen.

Aber von zu vielen anderen im In- und Ausland wird er als Diktator beschimpft, der für seinen Machterhalt nicht davor zurückschreckt, Gewalt anzuwenden, obwohl er eine einst vielversprechende Wirtschaft ruinierte.

Mindestens 3 Millionen Simbabwer emigrierten auf der Suche nach einem besseren Leben, die meisten davon in das benachbarte Südafrika.

Doch noch will er nicht gehen. Robert Mugabe wehrt sich dagegen, abzutreten. Am Sonntag soll er mit dem Militärkommando über sein Ausscheiden sprechen. Unter Hausarrest konnte der 93-Jährige bisher beobachten, wie innerhalb von drei Tagen die Unterstützung seiner Partei, der Sicherheitsdienste und der Bevölkerung schwand.

Auch Mugabes Hoffnung auf die Nachfolge seiner Frau Grace, soll durch seine Partei zunichtegemacht werden: Sie soll in ihrer Rolle als Leiterin der Frauenliga der Zanu-PF abgesetzt werden. Viele Simbabwer nennen sie "Gucci Grace" - wegen ihrer angeblichen Hingabe zum Einkaufen - oder gar "Dis-Grace" (dt. Schande, Ungnade), wegen eines angeblichen Angriffs auf ein südafrikanisches Model im September.

Mugabes Neffe Patrick Zhuwao sagte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, der Machthaber und seine Frau seien "bereit, für das Richtige zu sterben" anstatt zurückzutreten und damit das zu legitimieren, was er als Staatsstreich bezeichne.

Ein ranghohes Mitglied der ZANU-PF sagte, es sei nur eine Frage der Zeit, bis er seiner Entmachtung zustimme. "Wenn er stur bleibt, werden wir dafür sorgen, dass er am Sonntag entlassen wird", sagte das Parteimitglied. "Wenn das getan ist, wird die Amtsenthebung am Dienstag sein."

"Der gemeinsame Feind ist Robert Mugabe ", sagte Talent Mudzamiri, ein Anhänger der Opposition. Er warnte jeden, der Simbabwe übernimmt: "Wenn der nächste Anführer das Gleiche tut, werden wir auch daraus wieder herauskommen."

Viele Simbabwer glauben, dass der wahrscheinlichste Kandidat Emmerson Mnangagwa sein wird, der ehemaliger Vizepräsident mit engen militärischen Bindungen. Seine Entlassung durch Mugabe hat die Intervention der Streitkräfte ausgelöst, die in dieser Woche Truppen und Panzer auf die Straßen schickten und das Land übernahmen.