Putsch gegen Mugabe in Simbabwe Wer beerbt den greisen Diktator?

Robert Mugabe, seit 1980 in Simbabwe an der Macht und damit einer der dienstältesten Langzeitherrscher Afrikas, scheint erledigt.

In der Nacht zum Mittwoch rollten Panzer in die Hauptstadt, über Nacht waren Geschützdonner und Schüsse im Norden Harares zu hören, meldet die britische BBC. Dort befindet sich in einem Villenviertel auch Mugabes luxuriöse Privatresidenz.

Am Mittwochmorgen dann sprach ein hochrangiger Militär im Staatsfernsehen. "Wir versichern dem Land, dass es seiner Exzellenz, dem Präsidenten und Oberbefehlshaber Genosse R. G. Mugabe und seiner Familie gut geht und dass ihre Sicherheit garantiert ist."

Generalmajor Sibusiso Moyo erklärte weiter, Ziel seien Kriminelle in Mugabes Umfeld, die für das Leid der Bevölkerung verantwortlich seien. "Das ist keine Machtübernahme des Militärs."

Allerdings trägt der Einsatz viele Markenzeichen eines Staatsstreichs. Moyo und seine Männer übernahmen als Erstes den staatlichen Fernsehsender - in einer straffen Diktatur mit eingeschränkter Internetnutzung ist das immer noch die Schaltstelle der Macht. Wer putscht, der braucht das Fernsehen als wichtigstes Sprachrohr.

Kurzporträt Simbabwe Das frühere britische Südrhodesien hat heute etwa 16 Millionen Einwohner. Der Staat im südlichen Afrika ist mit fast 400.000 Quadratkilometern etwas größer als Deutschland, verfügt über reiche Bodenschätze und hat ein günstiges Agrarklima. Seine Nachbarstaaten sind Südafrika, Botswana, Sambia und Mosambik. Unter der autokratischen Herrschaft des seit 1980 regierenden Robert Mugabe rutschte das unter Misswirtschaft und Korruption leidende Land in den neunziger Jahren in eine schwere wirtschaftliche Krise. Eine aktuelle Dürre hat die Nahrungskrise verschärft. Rund vier Millionen Einwohner sind akut von Hunger bedroht. Auf die Dürre folgten im Dezember vergangenen Jahres in einigen Regionen starke Überschwemmungen, bei denen 246 Menschen ums Leben gekommen sind.



Seine Herrschaft verdankt Mugabe auch politischer Gewalt, ihm werden Tausende Tote angelastet. Eine chaotische Landreform im Jahr 2000 mit der Vertreibung von 4000 weißen Farmern und wachsende Repression isolierten Mugabe international. Simbabwe schlitterte in eine Wirtschaftskrise. und Hyperinflation. Millionen Menschen flohen.



Um die Wirtschaft zu stabilisieren, führte die Regierung 2009 neben anderen Währungen den US-Dollar als offizielles Zahlungsmittel ein, 2015 wurde die eigene Währung abgeschafft. Nach einigen Erfolgen schwächte sich das Wirtschaftswachstum im Wahljahr 2013 wieder ab. Nach der umstrittenen Wahlniederlage von Widersacher Morgan Tsvangirai, der seit 2009 Ministerpräsident einer "Regierung der nationalen Einheit" war, wurde Mugabe für eine siebte Amtszeit vereidigt.

Zudem wurde nun bekannt, dass Simbabwes Militärchef in der vergangenen Woche Chinas Verteidigungsminister Chang Wanquan in Peking getroffen hat. China engagiert sich in vielen afrikanischen Ländern und ist mit dem rohstoffreichen Simbabwe wirtschaftlich und diplomatisch eng verbunden. Die chinesische Regierung will von keinem Zusammenhang zwischen dem Besuch des Generals und den jüngsten Ereignissen sprechen - trotzdem gibt es nun Spekulationen über Chinas Rolle in dem afrikanischen Konflikt.

Sollte es wirklich ein Putsch sein, stellt sich die Frage: Warum jetzt? Mugabe ist schwer krank, seit Jahren schleppt er sich mehr dahin, als dass er kraftvoll führt. Er stürzte bei Auftritten oder schlief ein, immer wieder war er aus medizinischen Gründen lange außer Landes. Es heißt, er habe Krebs. Mehrfach wurde er totgesagt - und spottete dann doch wieder über entsprechende Meldungen. Schon vor seinem 92. Geburtstag hieß es, er werde den 93. nicht erleben. Doch im Februar wurde gefeiert. Trotzdem: Ein Machtwechsel wäre nur eine Frage der Zeit gewesen.

Doch zuletzt versuchte der greise Despot, das ausgehungerte, aber diamantenreiche Land als persönliches Erbe für seine Familie zu sichern. Lange schon wird darüber spekuliert, dass Grace Mugabe, wegen ihrer großen Freude an teuren Luxusgütern "Gucci-Grace" genannt, ihrem Gatten nachfolgen soll.

Das ist nun unwahrscheinlich. Denn auch wenn der Verbleib der Diktatorenfamilie aktuell unklar ist - Finanzminister Ignatius Chombo, ein Vertrauter von Grace Mugabe, wurde vom Militär festgesetzt. Viel spricht deshalb dafür, dass der Machtkampf in der Staatspartei Zanu PF jetzt gewaltsam entschieden wurde.

Hinter dem Putsch steckt womöglich der Mann, den Mugabe zuletzt politisch kaltgestellt hatte. Emmerson Mnangagwa, bis vor einer Woche Mugabes Vizepräsident und Parteivorsitzender der Staatspartei Zanu PF, war schon abgesägt. Aus dem Exil schickte der frühere Mugabe-Vertraute eine kaum verhohlene Drohung an den Diktator: Die Staatspartei sei "nicht der persönliche Besitz für dich oder deine Frau" - und er werde zurückkehren, um die Partei zu führen.

Sollte sich Mnangagwa durchsetzen, ist fraglich wie viel er in Simbabwe ändern will. Er hat seit den 1980er Jahren mehrere Ministerposten bekleidet, mit Mugabes korrupter Kleptokratie ist er eng verbunden.

Doch den Simbabwern wird jeder Wechsel zunächst wie ein Hoffnungsschimmer erscheinen. Die Landeswährung ist abgeschafft, eigentliche Zahlungsmittel sind Dollar und der chinesische Yuan. Güter gibt es häufig nur im Tausch, Ziegen für Seife, Fleisch für Mehl, Autoteile gegen Eier. Offiziell meldet das Land keine Zahlen zur Versorgungslage der Bevölkerung. Doch es dringen immer wieder Berichte über das Elend nach außen. Über Menschen, die Hunger leiden, Blätter und Würmer essen, während Mugabe Jahr für Jahr mit rauschenden Geburtspartys das Land und die Weltöffentlichkeit empörte.

Wenn das nun vorbei sein sollte, dürfte das zunächst für Optimismus in Simbabwe sorgen. Wandel allerdings ist mit der Zanu PF nicht wahrscheinlich. Die Opposition fordert Demokratie. Aber das wird, wer auch immer am Ende an der Staatsspitze steht, in der Tradition Mugabes zu verhindern suchen.

