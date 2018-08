Erste Wahl nach Mugabe Regierungspartei in Simbabwe erringt Mehrheit im Parlament

Sowohl bei der Stimmabgabe als auch einen Tag nach der Wahl hatte sich Nelson Chamisa, Präsidentschaftskandidat der Opposition in Simbabwe, siegessicher gezeigt. Bei den Parlamentswahlen muss seine Partei allerdings bereits eine Niederlage einstecken: Die Regierungspartei von Präsident Emmerson Mnangagwa hat sich nach offiziellen Angaben die Mehrheit im Parlament gesichert.

Die Zanu-PF komme auf mindestens 109 Sitze, teilte die Wahlkommission mit. Auf die Oppositionspartei entfielen 41 Mandate. Über 58 Sitze sei noch nicht entschieden. Damit fehlen der Regierungspartei noch 30 Mandate für eine Zwei-Drittel-Mehrheit, mit der sie die Verfassung ändern könnte.

Die Regierungspartei setzte sich den Ergebnissen zufolge vor allem in ländlichen Regionen deutlich durch. Die von Nelson Chamisa angeführte oppositionelle Bewegung für demokratischen Wandel (MDC) gewann in den meisten Städten.

Es wird erwartet, dass sich der Trend bei der Präsidentenwahl wiederholen dürfte, deren Ergebnisse im Laufe der Woche erwartet werden. Umfragen vor der Wahl hatten ein Kopf-an-Kopf-Rennen von Chamisa und Mnangagwa vorausgesagt. Sollte keiner der Kandidaten eine Mehrheit erzielen, würde am 8. September eine Stichwahl stattfinden.

Opposition beklagt Unregelmäßigkeiten

In dem afrikanischen Land hatten am Montag zum ersten Mal seit fast vier Jahrzehnten freie Wahlen stattgefunden. Nach dem Sturz des langjährigen Machthabers Robert Mugabe im vergangenen November gingen die Bürger am Montag weitgehend friedlich in die Wahllokale.

Am Dienstag warf die MDC der Wahlkommission jedoch vor, die Bekanntgabe der Ergebnisse zugunsten der Regierungspartei zu verzögern. Sie beklagte zudem Unregelmäßigkeiten bei der Wahl. Noch kurz vor der Abstimmung hatte die Opposition kritisiert, in ländlichen Regionen seien Wähler unter Druck gesetzt und zur Teilnahme an Wahlkampfveranstaltungen gezwungen worden. Auch Uno-Menschenrechtsvertreter äußerten Kritik.

In den Städten sollten die Wahlbeobachter vor allem auf das Tempo der Abstimmung achten: Früher war es eine Taktik des Mugabe-Regimes, in den urbanen Zentren die Wahl zu verzögern und so die Opposition zu schwächen.