Staatsstreich in Simbabwe Mugabe verhandelt mit Putschisten

Auf schweren, weißen Ledersofas geben sich zwei Männer lächelnd die Hand. Einer von ihnen trägt eine Militäruniform, der andere ist der unter Hausarrest stehende Präsident Simbabwes, der 93-jährige Robert Mugabe. Am Mittwoch hatte das Militär nach eigenen Angaben die Kontrolle im Staat übernommen, der Verbleib von Mugabe und seiner Familie war zunächst ungewiss. Den nun veröffentlichten Bildern zufolge traf er sich am Donnerstag mit Generalstabschef Constantino Chiwenga zu Gesprächen.

Einen Tag nach dem unblutigen Putsch heißt es, die an die Macht gekommenen Generäle wollen Mugabe zum Rücktritt zwingen, um einer Übergangsregierung ins Amt zu verhelfen. Noch haben sie sich nicht öffentlich geäußert. Mugabe hatte zuvor angekündigt, auch 2018 wieder zur Wahl stehen zu wollen.

Die politische Zukunft des Landes bleibt ungewiss. Der langjährige Oppositionsführer Morgan Tsvangirai verurteilte den Putsch der Generäle nicht, forderte aber die rasche Bildung einer Übergangsregierung und "freie, faire und glaubwürdige Wahlen". Ziel müsse "eine komplette Rückkehr zur Legitimität" sein, sagte Tsvangirai, der in einer Übergangsregierung ab 2009 zeitweise Mugabes Stellvertreter war. Auch die 2014 entlassene Vizepräsidentin Joice Mujuru plädierte für eine "Übergangslösung" bis zu Wahlen.

In der Hauptstadt Harare waren am Donnerstag immer noch Truppenfahrzeuge und Soldaten in der Nähe von Regierungsgebäuden platziert. Die Atmosphäre war aber vielerorts entspannt, in der Innenstadt gingen die Menschen ihren Geschäften nach, wie eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur berichtete.

Die Krise um die Nachfolge des seit 1980 regierenden Mugabe hatte sich schon seit vergangener Woche zugespitzt. Der Präsident hatte seinen langjährigen Stellvertreter und möglichen Nachfolger, Emmerson Mnangagwa, entlassen. Das Militär stand bislang immer hinter Mugabe, doch es war auch Mnangagwa verbunden.

Beobachter mutmaßen, dass die Streitkräfte Mnangagwa den Weg zur Macht ebnen wollen. Ihn und Militärchef Chiwenga eint die Ablehnung der unbeliebten First Lady Grace Mugabe, die ihrem Mann im höchsten Staatsamt nachzufolgen hofft.