Französische Politikerin und Holocaust-Überlebende Simone Veil ist tot

Simone Veil ist tot. Die bekannte französische Politikerin und Publizistin starb am Freitag im Alter von 89 Jahren, wie ihr Sohn der Nachrichtenagentur AFP sagte.

Veil wurde 1927 in Nizza geboren. Als Jugendliche hatte sie die Konzentrationslager Auschwitz und Bergen-Belsen überlebt. "Kein Tag vergeht, ohne dass ich an die Lager denke", hatte sie dem SPIEGEL vor wenigen Jahren in einem Gespräch gesagt.

Nach dem Krieg studierte Veil Jura und liberalisierte als französische Gesundheitsministerin in den Siebzigerjahren das Abtreibungsrecht. Von 1979 bis 1982 war sie erste Präsidentin des Europaparlaments. Für ihre Verdienste um den europäischen Einigungsprozess erhielt Veil 1981 den internationalen Karlspreis der Stadt Aachen. 2008 wurde sie zudem in die berühmte Académie française gewählt.

Très vives condoléances à la famille de Simone Veil. Puisse son exemple inspirer nos compatriotes, qui y trouveront le meilleur de la France — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 30. Juni 2017

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron sprach Veils Familie sein Beileid aus. "Möge ihr Beispiel unsere Landsleute inspirieren, die in ihr das Beste Frankreichs finden werden", schrieb Macron über den Kurzbotschaftendienst Twitter.