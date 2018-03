Nach Journalistenmord Slowakischer Ministerpräsident Fico bietet Rücktritt an

Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico hat sein Amt zur Verfügung gestellt. Wenn Präsident Andrej Kiska das Rücktrittsgesuch annehme, werde er sein Amt am Donnerstag abgeben, sagte Fico in Bratislava.

Der Ministerpräsident war nach dem Mordanschlag auf den Journalisten Jan Kuciak und dessen Verlobter am 25. Februar unter starken Druck geraten. Kommenden Montag hätte er sich einem Misstrauensvotum im Parlament stellen müssen. Der Forderung nach Neuwahlen schloss sich am Montagabend überraschend auch der Juniorpartner in der regierenden Dreier-Koalition, die Ungarnpartei Most-Híd an.

Die noch nicht aufgeklärten Morde hatten zu einer politischen Krise in dem EU- und Euroland geführt. Denn Journalist Kuciak hatte zuletzt zu Verbindungen der italienischen Mafia bis in höchste Regierungskreise recherchiert.