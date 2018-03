Krise nach Journalistenmord Slowakischer Regierungschef muss sich Misstrauensvotum stellen

Der slowakische Regierungschef Robert Fico muss sich am kommenden Montag einem Misstrauensvotum im Parlament stellen. Diesen Termin legte das Präsidium des Nationalrats fest. Hintergrund ist eine politische Krise in dem EU- und Euro-Land nach der noch nicht aufgeklärten Ermordung des Journalisten Jan Kuciak und dessen Verlobter Martina Kusnirova. Kuciak hatte zuletzt zu Verbindungen der italienischen Mafia bis in höchste Regierungskreise recherchiert.

Den Misstrauensantrag hatte die liberale Oppositionspartei Freiheit und Solidarität (SaS) eingebracht. Der Forderung nach Neuwahlen schloss sich am Montagabend überraschend auch der Juniorpartner in der regierenden Dreier-Koalition, die Ungarnpartei Most-Hid an. Sie will darüber mit den beiden übrigen Partnern, Ficos sozialdemokratischer Smer und der rechten Slowakischen Nationalpartei (SNS), verhandeln.

Fico hat Neuwahlen, die frühestens im Juni stattfinden könnten, bislang ausdrücklich ausgeschlossen. Im Gespräch ist daher nach Medienberichten auch eine Übergangsregierung, die aus Beamten bestehen könnte.

Fico habe zu lange mit der Abberufung des kontroversen Innenministers Robert Kalinak gezögert, sagte der Politologe Juraj Marusiak der Agentur TASR. Letztlich erklärte Kalinak am Montag - zwei Wochen nach dem Doppelmord - selbst seinen Rücktritt. "Unter diesen Umständen ist es für die Partei Most-Hid zunehmend inakzeptabel geworden, die Regierungskoalition fortzusetzen", so der Politologe Marusiak.