Laut Prognosen Konservativer Ex-Regierungschef gewinnt Wahl in Slowenien

In Slowenien hat der rechtskonservative Oppositionsführer Janez Jansa laut Prognosen die meisten Stimmen bei der Parlamentswahl gewonnen. Seine SDS-Partei konnte 25 der 90 Sitze erobern, wie das nationale Fernsehen am Sonntag in Ljubljana auf der Basis von Nachwahlbefragungen mitteilte.

Demnach entfielen auf die SDS 24,4 Prozent der Stimmen, zweitstärkste Kraft wurde mit 12,6 Prozent die "Anti-System"-Liste (LMS) des Komikers Marjan Sarec. Die LMS war zum ersten Mal zu einer Wahl angetreten und holte 13 Mandate. Die Partei des bisherigen Regierungschefs Miro Cerar kam mit 9,8 Prozent nur auf Platz drei.

Orbán nannte Jansa "Garant für das Überleben des slowenischen Volkes"

Im Fall einer Regierungsübernahme will Jansa das kleine EU- und Nato-Land gegen Migranten abriegeln. Vorbild des 59-Jährigen ist das benachbarte Ungarn unter Viktor Orbán . Dieser bezeichnete Jansa als "Garant für das Überleben des slowenischen Volks."

Auf der Basis von Prognosen wäre eine von Jansa geführte rechte Regierung möglich. Als Juniorpartner stünden die christliche Volkspartei NSi mit sieben, die Rentnerpartei (5) und eine weitere kleine Partei bereit.

LMS-Chef Sarec übte scharfe Kritik an seinem konservativen Mitbewerber. Jansa habe eine "rote Linie überschritten", indem er "Angst" vor Migranten verbreite und einen ausländischen Regierungschef in den Wahlkampf einbeziehe.

Der rechtskonservative Kandidat war bereits zweimal Regierungschef. Wegen Korruption saß er 2014 kurzzeitig im Gefängnis.