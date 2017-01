Somalia Angreifer stürmen Hotel in Mogadischu

Eine heftige Explosion hat am Mittwoch ein Hotel in der somalischen Hauptstadt Mogadischu erschüttert. Offenbar steuerte ein Selbstmordattentäter sein mit Sprengstoff beladenes Auto in das Tor.

Kämpfer stürmten darauf das Gebäude. Das Hotel Dayah ist bei Politikern und Unternehmern beliebt. Berichten zufolge wird im Inneren noch immer gekämpft, laut Polizei sind Schüsse zu hören.

Die Angreifer gehören vermutlich der islamistische Terrororganisation Shabab an. Das meldete eine Radiostation.

Die Schabab-Miliz ist mit dem Terrornetzwerk al-Qaida verbunden und kämpft in Somalia seit Jahren mit Gewalt für einen islamischen Staat. Die Rebellen wurden zwar vor fünf Jahren durch die Regierungstruppen und Soldaten der Afrikanischen Union aus Mogadischu vertrieben. Sie kontrollieren aber immer noch einige ländliche Regionen.