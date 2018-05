Misstrauensvotum gegen spanische Regierung Rajoy vor dem Sturz

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Mitte vergangener Woche schien für den spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy die Zukunft gesichert: Nach langen Verhandlungen mit den baskischen Nationalisten von der PNV und lukrativen Zusagen für Investitionen im Baskenland hatte er den Haushalt für 2018 verabschiedet. Nun musste nur noch der Senat den Finanzplan der Konservativen bestätigen. Kein Problem, denn die haben dort die absolute Mehrheit.

Wenn nötig, hätte der Chef der Volkspartei PP diesen Haushalt im kommenden Jahr einfach fortschreiben können, um so mit seinem Minderheitskabinett die Legislatur bis 2020 regulär zu Ende zu bringen. Doch nun könnte es ganz anders kommen. Gegen Rajoy läuft ein konstruktives Misstrauensvotum der Sozialisten. Dass eine Mehrheit gegen ihn zustande kommt, gilt fast als sicher.

Die Vorgeschichte: Am vergangenen Donnerstag hatte die Strafkammer des Nationalen Gerichtshofs zu Madrid das Urteil im größten Korruptionsverfahren des Landes verkündet: Es traf die Volkspartei hart. 29 Angeklagte, allesamt der PP nahestehend, wurden zu insgesamt 351 Jahren Haft verurteilt. Darunter ehemals führende Parteimitglieder wie ihr Schatzmeister, Luis Bárcenas, der 33 Jahre Gefängnisstrafe erhielt. Er hatte zusammen mit dem Unternehmer Francisco Correa ein System von Bestechungszahlungen gegen Auftragsvergabe erdacht. Den Nachnamen des Geschäftsmanns, auf deutsch Gürtel, verwendete der sprachgewandte Ermittlungsrichter als Code für den Prozess, der seit fast einem Jahrzehnt das Gericht beschäftigt hat.

AP Pedro Sánchez

Die Richter sehen es als erwiesen an, dass auch die Volkspartei durch das Gürtel-System zwischen 1999 und 2005 von mindestens einer Viertelmillion Euro beispielsweise für ihre Wahlkampfausgaben profitierte. Mariano Rajoy war Manager für die Parlamentswahl 2000 und ab 2004 Parteichef. Wie auch andere PP-Bonzen soll er monatliche Zusatzzahlungen aus den mit Bestechungsgeldern gefüllten schwarzen Kassen der Konservativen erhalten haben. Seine Aussage im Gürtelprozess, wo er im vergangenen Juli einvernommen wurde und alle Anschuldigungen leugnete, stuft der Urteilstext als "unglaubwürdig" ein. In den nächsten Monaten werden noch in weiteren rund 30 Gerichtsverfahren Urteile erwartet.

Die juristische Bestätigung der in der Volkspartei tief verwurzelten Korruptionspraxis verstärkte die Empörung in der spanischen Öffentlichkeit. Ohnehin war die PP in den vergangenen Monaten schon durch Skandale in für die Konservativen wichtigen Regionen wie Valencia, Murcia und Madrid angeschlagen. Die Blockade in Katalonien nach dem illegalen Unabhängigkeitsreferendum lastet zusätzlich auf Rajoy. So verlor die PP gemäß Umfragen immer mehr an Rückhalt, während die liberale "Bürger"-Partei Ciudadanos sich an die Spitze schob. Doch Rajoy reagierte auf das Gürtelurteil nur, indem er es anfechten ließ.

Das veranlasste den Chef der stärksten Oppositionsfraktion, den Sozialisten Pedro Sánchez, ein konstruktives Misstrauensvotum gegen den Regierungschef zu stellen. Er appellierte an die 350 Parlamentsabgeordneten in Madrid, ihn zu unterstützen, "um die Würde der spanischen Demokratie wiederzugewinnen". Am heutigen Donnerstag stellt Sánchez sein Regierungsprogramm vor: "Wir werden die Brücken zu allen autonomen Regionen wieder herstellen und einen Dialog mit der Regierung von Katalonien beginnen", sagte er zu. Er werde den gerade verabschiedeten Haushalt nicht antasten.

Danach erhalten alle Fraktionen die Möglichkeit, Stellung zu nehmen. Ministerpräsident Rajoy schleuderte den Sozialisten entgegen: "Sánchez weiß, dass er an den Wahlurnen niemals gewinnen wird." Deshalb fliehe er vor dem Volk. Die Debatte soll morgen vormittags abgeschlossen sein. Dann wird abgestimmt. Die Sozialisten von der PSOE haben 84 Sitze. Sánchez benötigt jedoch die absolute Mehrheit von 176 Stimmen, um Mariano Rajoy abzulösen.

Die linke Protestpartei Podemos und die kommunistisch dominierte Vereinigte Linke haben angekündigt, für das Misstrauensvotum zu stimmen. Die liberale Bürgerpartei jedoch wird höchstwahrscheinlich ihre Unterstützung verweigern. Sie verlangt unverzügliche Neuwahlen. Deshalb kommt es auf die nationalistischen Abgeordneten aus Katalonien und dem Baskenland an. Ihr Sprecher hat am Donnerstagnachmittag angekündigt, gegen Ministerpräsident Rajoy zu votieren. Nun könnte der nur noch durch seinen Rücktritt die Regierung der Volkspartei retten. Die würde dann weiter im Amt bleiben, bis ein Parteikollege sich dem Parlament für eine Investitur vorstellen würde. Aber bislang deutet alles darauf hin, dass Mariano Rajoy lieber den Misstrauensantrag aussitzen und als Oppositionsführer bleiben könnte.

Zusammengefasst: Am Freitag stimmt das spanische Parlament über ein Misstrauensvotum gegen Premier Mariano Rajoy ab. Zuvor hatte ein spanisches Gericht etliche Granden der konservativen Partei wegen Korruption verurteilt.