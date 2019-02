Mit den Stimmen der Linkspartei Podemos sowie katalanischer und baskischer Angeordneter war Pedro Sánchez in Spanien an die Macht gekommen. Für seinen Haushaltsentwurf erhielt er jetzt allerdings nicht die nötigen Stimmen. Die Etatpläne des sozialistischen Ministerpräsidenten sind gescheitert.

191 Abgeordnete stimmten für Änderungsanträge der konservativen Opposition und katalanischer Regionalparteien, die sich gegen den Etat in der vorgeschlagenen Form richteten. Gegen diese Anträge stimmten nur 158 Abgeordnete. Über den Haushalt wurde daraufhin gar nicht mehr abgestimmt.

Mit der Ablehnung des Entwurfs wird eine Neuwahl wahrscheinlich. Spanischen Medien zufolge werden bereits der 14. oder der 28. April als mögliche Daten diskutiert. Eine Bestätigung für diese Angaben gibt es jedoch noch nicht. Eigentlich hätte erst im Juni 2020 gewählt werden sollen. Die Haushaltsblockade dürfte den Prozess nun aber beschleunigen.

Sánchez und seine sozialdemokratisch ausgerichtete Sozialistische Arbeiterpartei Spaniens (PSOE) haben im Parlament mit nur 84 der 350 Abgeordneten keine eigene Mehrheit. Nur mit der Unterstützung anderer Parteien, unter anderem der führenden katalanischen Parteien, war es ihm möglich, die konservative Regierung von Ministerpräsident Mariano Rajoy zu stürzen. So war Sánchez nun auch beim Thema Haushalt von den Regionalparteien abhängig.

Katalanen bestehen auf Selbstbestimmung - und blockieren den Haushalt

Hier aber fehlte ihm die Unterstützung der Katalanen. Bei der Wahl zum Ministerpräsidenten hatten sie sich noch hinter Sánchez gestellt, weil dieser einen Dialog zwischen der Zentralregierung in Madrid und den Unabhängigkeitsbefürwortern in Barcelona versprochen hatte. Dieser Dialog wurde allerdings vergangene Woche im Streit unterbrochen.

Zwar sah der vorgeschlagene Etatplan eine deutliche Erhöhung der Zuschüsse für Barcelona vor. Aus Sicht der Regionalparteien müsse Katalonien darüber hinaus allerdings auch ein Recht auf Selbstbestimmung erhalten. Madrid akzeptiert das nicht. Seitdem drohten die Katalanen mit der Ablehnung des Haushaltsentwurfs.

Was zu weiteren Spannungen zwischen Madrid und Barcelona führt: Erst am Dienstag hat der Prozess gegen zwölf katalanische Separatisten begonnen, die am Unabhängigkeitsreferendum im Herbst 2017 beteiligt waren.