Mögliche Spanien-Wahl an Weihnachten Schöne Bescherung

Weihnachten gilt als Zeit der Besinnung, eher weniger als guter Zeitpunkt für eine Wahl. So auch in Spanien. Wer hat schon Lust, Stimmzettel auszufüllen, wenn er zu Hause an der traditionellen Süßigkeit Turrón knabbern könnte? Die Spanier sind ohnehin schon frustriert über ihre politische Klasse und deren Unfähigkeit, eine Regierung zu bilden. Wenn sie jetzt auch noch ins Wahllokal gebeten werden an Weihnachten... madre mía.

Aber genau das könnte passieren. Seit den Parlamentswahlen Ende vergangenen Jahres gibt es keine Regierung in Spanien, seither haben die Parteiführer lieber ihre Eitelkeiten und gegenseitigen Abneigungen gepflegt, als sich zu einem Kompromiss - also einer Regierung - durchzuringen. Neuwahlen im Juni haben das Patt zementiert. So könnte es nun die zweiten Neuwahlen in Folge geben. Mal abgesehen davon, dass das teuer wird, schon die beiden vorhergegangen Abstimmungen haben jeweils 130 Millionen Euro gekostet: Die neuen Neuwahlen würden wegen des Wahlgesetzes auf den 25. Dezember fallen.

Das aber wollen alle Parteien verhindern. Einen Ausweg gibt es - das Wahlgesetz müsste geändert werden. Oder genauer: der für die Wahlkampagne vorgesehene Zeitraum. Wenn dieser verkürzt würde, könnte der Wahltag auf den 18. Dezember statt auf 25. gelegt werden.

Die dafür benötigte absolute Mehrheit im Parlament gäbe es, denn die meisten Parteien befürworten die Gesetzesänderung. Nur will keiner der beiden Großen - die Sozialisten von der PSOE oder die Konservativen von der PP - die Gesetzesinitiative in das Parlament einbringen.

Sowohl PSOE als auch PP fürchten, sich öffentlich angreifbar zu machen. Offiziell suchen sie ja noch nach einem Weg, eine Regierung zu stellen und die ungeliebten Neuwahlen zu verhindern. Dafür haben sie bis 30. Oktober Zeit, wenngleich eine Einigung unrealistisch ist. Zuletzt ist Amtsinhaber Mariano Rajoy damit gescheitert, sich zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen. Aber in der Öffentlichkeit macht es sich einfach besser, Anstrengungen zu simulieren, statt es sich im Stillstand einzurichten.

Gerade recht kommt da der Gesetzesvorschlag einer Regionalpartei, unterstützt von ihrer Gruppierung aus fraktionslosen Abgeordneten im nationalen Parlament. Sie begründen ihre Initiative damit, dass "Wahlen am 25. Dezember ein so hohes Maß an Frust über das demokratische System auslösen könnten, dass der reibungslose und normale Ablauf des Wahltags beeinträchtigt werden könnte".

Die großen Parteien PP und PSOE sehen nun einen vortrefflichen Weg, sich hinter den Kleinen zu verstecken. Nach Informationen mehrerer spanischer Medien haben sie sich hinter den Kulissen längst darauf geeinigt, für ein solches Gesetz zu votieren. Auch technische Details seien bereits geklärt.