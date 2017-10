Spaniens Vize-Premier Sáenz de Santamaría Diese Frau hat den härtesten Job Europas

Soraya Sáenz de Santamaría kann kaum sprechen, so erkältet ist sie. Trotzdem tritt in der wichtigsten Senatssitzung der jüngeren spanischen Geschichte nicht Mariano Rajoy, der Premier, ans Rednerpult - sondern sie. Spaniens Vizepremierministerin will erklären, warum Madrid die katalanische Regierung absetzen wird.

Es ist Donnerstag, gerade hat Kataloniens Regierungschef Carles Puigdemont verkündet, das Parlament über die Abspaltung von Spanien abstimmen zu lassen. Rajoy überlässt seiner Stellvertreterin die Bühne. "Wir müssen Katalonien retten", ruft die 46-Jährige mit heiserer Stimme. "Das hier ist unsere Demokratie, wir haben sie uns erkämpft."

In diesem Moment weiß Sáenz de Santamaría wohl schon, dass sie selbst Katalonien "retten" soll. Am Wochenende hat sie die Aufgabenbereiche des abgesetzten katalanischen Präsidenten und des Vizepräsidenten übernommen.

Bereits vor der Katalonien-Krise war die Polit-Quereinsteigerin mit den drei S im Namen Spaniens mächtigste Frau. Seit Jahren schickt Rajoy Soraya Sáenz de Santamaría immer wieder vor: wenn es kriselt und knirscht, wenn es gilt, Menschen zu überzeugen und Probleme zu lösen. Jetzt hat er seine Vertraute mit der schwierigsten Aufgabe bedacht, die es zurzeit in Europas Politik gibt. 55 Tage lang soll sie de facto Katalonien regieren.

Es ist die größte Bewährungsprobe in ihrer Karriere. Die Frau aus der Provinzhauptstadt Valladolid soll den Independentistas die Unabhängigkeit austreiben - und dafür sorgen, dass die von Madrid erzwungenen Neuwahlen am 21. Dezember ohne Konflikte ablaufen.

Das wird hart. Denn Puigdemont - der sich mittlerweile nach Belgien abgesetzthat - ruft zu friedlichem, demokratischem Widerstand gegen sie auf. Die Hunderttausenden Separatisten, die seit Wochen auf die Straße gehen und die mehr als zwei Millionen Menschen, die beim Referendum für die Abspaltung gestimmt haben: Sie werden eine Herrscherin aus Madrid nicht ohne Gegenwehr hinnehmen.

Doch Soraya Sáenz de Santamaría weiß sich durchzusetzen, sie hat schon manchen politischen Widersacher ausgeschaltet. Ihren Aufstieg verdankt sie ihrer Intelligenz, ihrer Sachkenntnis, ihren rhetorischen Fähigkeiten, ihrer Loyalität. Und vor allem ihrem Ehrgeiz. Schon als junges Mädchen habe sie viel gebüffelt, sogar in den Ferien, berichten Mitschüler von damals. Einmal, als sie nicht die absolute Bestnote bekam, brach Soraya Sáenz de Santamaría angeblich in Tränen aus. Mit 23 schloss sie ihr Jurastudium mit Auszeichnung ab. Vier Jahre später bestand sie die Staatsanwaltsprüfung: als Jahrgangsbeste, natürlich.

In die Politik fand sie mit 29 Jahren - fast zufällig. Im Jahr 2000 bewarb sie sich auf eine Stellenanzeige der Regierung: Der damalige Minister Mariano Rajoy suchte Mitarbeiter. Sáenz de Santamaría fuhr zum Vorstellungsgespräch mit dem Bus von Valladolid nach Madrid. Und wurde eingestellt. Bald war sie Rajoys rechte Hand - obwohl sie kein Parteibuch hatte.

In den rechtskonservativen Partido Popular (PP) trat sie erst 2004 ein: als Rajoy sie zur Verblüffung vieler altgedienter Parteigranden damit beauftragte, das Programm für die anstehenden Parlamentswahlen auszuarbeiten. "La chica de Rajoy", "Rajoys Mädchen" nannten sie damals viele verächtlich. Sie selbst sagte einmal: "Wenn Du jung bist, eine Frau und 1,50 Meter misst, dann sehen sie dich als verwundbar an." Sie haben die Politikerin unterschätzt.

Ihr politischer Ziehvater verlor die Wahl. Und auch die nächste. Sáenz de Santamaría hielt in den parteiinternen Machtkämpfen danach unerschütterlich zum "Chef", wie sie Rajoy nennt. Der belohnte sie für ihre Loyalität. Rajoy, selbst kein begnadeter Redner, machte sie 2008 zur Fraktionssprecherin im Parlament. Mit scharfem Ton heizte die junge Opppositionschefin der sozialdemokratischen Regierung ein - und wurde landesweit berühmt. Als 2011 der PP die Wahl gewann, stieg sie zur Nummer zwei im Staate auf.

Nun also Katalonien: Sáenz de Santamaría ist prädestiniert für das Thema. Schon in der Oppositionszeit war sie jahrelang PP-Parteisekretärin für Autonomie- und Lokalpolitik. Sie steht für den Legalismus, das unerbittliche Festhalten an den geltenden Rechtsvorschriften, den die Madrider Zentralregierung in der Katalonien-Krise verfolgt. Viele meinen, sie und nicht Rajoy habe diesen Kurs geprägt.

Eine Zeitlang hat sie probiert, mit Puigdemont und Co. zu verhandeln. Gleich nach Amtsantritt legte sie sich in Barcelona ein Büro zu, pendelte zwischen der katalanischen Metropole und Madrid hin und her, stellte der Regionalregierung Finanzhilfen in Aussicht. Parallel schloss sie Bande mit den Anführern der Sozialdemokraten und der Ciudadanos, der beiden wichtigsten nicht-separatistischen Oppositionsparteien - denn der PP hat in Katalonien nur wenige Anhänger.

Als die Gespräche mit den Separatisten nicht fruchteten und Puigdemont das Referendum vorantrieb, schwenkte Sáenz de Santamaría um. Von Kompromiss redet sie zuletzt kaum noch - obwohl sie laut Medienberichten über Mittelsmänner Kontakte zur katalanischen Regierung aufrecht erhält. Stattdessen attackiert sie die Separatisten in Barcelona. Als Puigdemont ein Ultimatum aus Madrid ignoriert, tritt sie vor die Kameras, krempelt wie so oft die Ärmel ihres Blazers hoch und stellt den Katalanen öffentlich bloß: "Hat er oder hat er nicht die Unabhängigkeit erklärt? Die Frage ist doch nicht so schwer."

In den nächsten Tagen wird sie laut der Zeitung "Okdiario" wieder nach Barcelona reisen: diesmal nicht als Verhandlerin, sondern als laut Paragraphen mächtigste Frau der Region. Aber wie mächtig wird sie wirklich sein? Gut möglich, dass wichtige Beamte sich ihr widersetzen. Dass die katalanische Unabhängigkeitsbewegung ihr mit Massendemos das Leben schwer macht. Für diesen Teils der katalanischen Bevölkerung personifiziert sie den spanischen Unterdrückungsstaat. Aber Rajoy und viele Experten trauen am ehesten ihr zu, die Lage unter Kontrolle zu kriegen.

"Rajoys Mädchen" nennt sie heute kaum noch jemand. Viel eher vergleicht man sie mit Angela Merkel. Die wurde einst als "Kohls Mädchen" verspöttelt - und hängte danach alle ihre männlichen Rivalen ab. Merkel nannte Sáenz de Santamaría vor Jahren eine "sehr fähige Vizepräsidentin" und "kluge Frau"; die beiden haben auch schon miteinander verhandelt.

Vielleicht treffen sie sich in ein paar Jahren auf Augenhöhe. Denn wenn Sáenz de Santamaría ihre neue Aufgabe löst, hat sie beste Chancen, Spaniens erste Premierministerin zu werden.