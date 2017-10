Krise in Spanien Kataloniens Regierung droht Madrid mit Klage

Der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont will sich dem Druck aus Madrid nicht beugen: Am Donnerstag werde das Parlament über eine Antwort auf die Entmachtung entscheiden, sagte ein Sprecher in Barcelona. Das regierende Parteienbündnis Junts pel Si wolle eine Klage gegen die Anwendung des Verfassungsartikels 155 anstoßen.

Der Artikel 155 besagt, dass die Regionalregierungen des Landes verpflichtet sind, die Verfassung und das allgemeine Interesse Spaniens zu achten. Befolgt eine der 17 sogenannten autonomen Gemeinschaften dies nicht, dann ist die Zentralregierung zu "erforderlichen Maßnahmen" berechtigt, um "die autonome Gemeinschaft zur zwingenden Erfüllung dieser Verpflichtungen anzuhalten".

Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy hatte nach wochenlangem Streit über das Unabhängigkeitsvotum der Katalanen am Samstag die Entmachtung der Separatisten auf den Weg gebracht. Rajoy erklärte, das Kabinett in Barcelona werde entlassen und binnen sechs Monaten eine Neuwahl angesetzt.

Am Freitag muss noch der Senat in Madrid zustimmen, die Partei von Ministerpräsident Mariano Rajoy hat dort eine Mehrheit. Erklärt der Senat seine Zustimmung, könnte die Regierung die vollständige Kontrolle über die Polizei, Finanzen und öffentlich-rechtlichen Medien Kataloniens übernehmen. Auch die Befugnisse des Parlaments werden beschnitten.

Bereits am Samstag hatte Puigdemont seinen Widerstand gegen das Vorgehen der Zentralregierung angekündigt. Er werde eine Entmachtung seiner Regierung nicht hinnehmen, sagte er. Die Maßnahmen der spanischen Zentralregierung bezeichnete er als "Putsch". Es sei ein "inakzeptabler Angriff auf die Demokratie" und der "schlimmste Angriff" seit der Diktatur von Francisco Franco.