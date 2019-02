Vorgezogene Parlamentswahl Was in Spanien schiefläuft - und was dem Land nun drohen könnte

Gerade einmal acht Monaten war er an der Regierung, nun hat der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez eine vorgezogene Parlamentswahl für Sonntag, den 28. April, angekündigt. Eigentlich wollte er mit seinem Minderheitskabinett möglichst lange durchhalten, um nach Jahren harter Sparpolitik seiner konservativen Vorgänger den Wohlfahrtsstaat wieder zu stärken.

Was war das Problem?

Sein Budgetplan für 2019 mit vielen Wohltaten für Arbeitslose, Junge und Alte und für die Regionen ist nun ausgerechnet an den Katalanen gescheitert, die mit einem Investitionszuwachs von 66 Prozent am meisten profitiert hätten. Die Vertreter der separatistischen Regierungsparteien in Barcelona, hatten indes ihre Unterstützung an Bedingungen geknüpft, die Sánchez nicht annehmen konnte.

Weder konnte er in das mündliche Verfahren eingreifen, das gerade vor dem Obersten Gericht in Madrid eröffnet wurde, um die Staatsanwaltschaft anzuweisen, die Anklage der "Rebellion" gegen den ehemaligen Vizepräsidenten fallen zu lassen. Der hatte im Oktober 2017 ein Unabhängigkeitsreferendum durchgezogen. Noch konnte die sozialistische Regierung mit Katalonien über die Loslösung verhandeln, weil das gegen die Verfassung verstößt. "Es gibt parlamentarische Niederlagen, die soziale Siege sind", sagte Sánchez am Freitagmorgen, als er ankündigte, nun die Bürger an den Wahlurnen sprechen zu lassen.

Wie geht es nun weiter?

Am 5. März wird das Parlament aufgelöst. Es bleiben der Regierung also nur noch zwei volle Wochen, um Gesetze zu verabschieden. Die Erhöhung des Mindestlohns auf 900 Euro, der Renten und der Beamtenbezüge ist garantiert. Darüber hinaus haben die Sozialisten per Dekret wieder die Gratisgesundheitsversorgung für alle durchgesetzt, die größte Zahl an Stellen im öffentlichen Dienst seit zehn Jahren ausgeschrieben und ein Programm verabschiedet, das jungen Leuten zur Beschäftigung verhelfen soll.

Doch auf der Strecke geblieben ist etwa der Plan, die harte Arbeitsmarktreform der Konservativen rückgängig zu machen, die Rentenkasse zu sanieren oder etwas für Familien zu tun, die sich die hohen Preise für Elektrizität nicht leisten können. Und noch nicht einmal die Exhumierung des Generalissimus Francisco Franco aus dem Mausoleum im Tal der Gefallenen, ein Symbolprojekt von Sánchez zur Aufarbeitung der fast vier Jahrzehnte dauernden Diktatur, wird er abschließen können.

Mit was für einem Wahlkampf müssen die Spanier rechnen?

Der Wahlkampf beginnt offiziell am Palmsamstag, 13. April. Die Karwoche ist gemäß der katholischen Tradition im ganzen Land den Prozessionen von Büßern gewidmet. Aber bereits in dieser Woche fand die Debatte über den Haushalt in Kampagnenstimmung statt. Der gescheiterte Budgetplan wird zum Wahlprogramm der Sozialisten und ist den spanischen Bürgern jetzt schon hinreichend bekannt. Allerdings wird die Vorbereitung auf den 28. April im Schatten der Gerichtsverhandlungen über die katalanischen Separatisten stehen.

Und das hilft womöglich den Hardlinern in Madrid, der Volkspartei PP, die unter ihrem neuen Vorsitzenden Pablo Casado weit nach rechts rückt. Sie wollen sie am liebsten die Selbstverwaltung in Katalonien dauerhaft abschaffen, genauso wie die Liberalen von Ciudadanos ("Bürger") unter Albert Rivera. Die Ultrarechten von Vox gehen sogar noch weiter, sie wollen die Autonomie aller Regionen beseitigen.

Wer hat die besten Chancen bei der Wahl?

Neueste Umfragen sehen zwar die sozialistische PSOE mit etwa 24 Prozent als stärkste Partei. Doch ihr möglicher Koalitionspartner, die Linkspopulisten von Unidos Podemos, könnte nur 15 Prozent erreichen. Dann wäre eine rechte Regierung wahrscheinlich, weil PP mit knapp 21 Prozent, Ciudadanos mit gut 18 Prozent und Vox mit fast elf Prozent die absolute Mehrheit hätten.

Dass weder die Konservativen noch die Liberalen sich scheuen, mit der Ultrarechten zu paktieren, hat sich in Andalusien nach der Regionalwahl gezeigt - selbst wenn die Vox-Leute die Hilfen für von ihren Partnern gewalttätig verfolgte Frauen streichen wollen und sich ohne Komplexe auf den Franquismus berufen. Schon jetzt hat sich Rivera, der mit seiner Bürger-Partei die PP überholen und selbst Ministerpräsident werden will, gegen ein Bündnis mit Pedro Sánchez ausgesprochen.

Nach der Wahl könnte die politische Lage in der viertgrößten Wirtschaftsmacht der Eurozone, der nach einem Brexit noch mehr Gewicht zukäme, instabil werden. Sánchez hatte versucht, die Spalter in Katalonien wieder einzubeziehen und in Gesprächen eine Lösung zu finden, was sein Vorgänger Mariano Rajoy versäumt hatte. Dafür muss er sich von der Rechten nun als Vaterlandsverräter beschimpfen lassen.

Sollten Spaniens Wähler sich für die unbeweglichen Rechten entscheiden, würde der Konflikt mit den Separatisten in Barcelona, die wohl bei der Wahl Zuwachs erhalten, eskalieren. Das Land würde in eine Kultur des Hasses und der Konfrontation zurückfallen.