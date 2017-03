Türkische Spezialeinheit Als Soldaten Elite, als Flüchtlinge ein Problem

Der Fluss Evros muss für manche Türken wie die letzte Rettung wirken, trennt er doch ihre Heimat vom griechischen Nachbarland. Immer wieder überwinden ihn jene, die unter dem Erdogan-Regime politische Verfolgung fürchten. Unter den jüngsten Ankömmlingen finden sich zwei besonders heikle Fälle: Mitglieder der Marine-Spezialeinheit SAT (Sut Alti Taaruz), so etwas wie die türkischen Navy Seals. Eben jene Gruppe, die beim gescheiterten Putsch im vergangenen Juli eine entscheidende Rolle gespielt haben soll.

Am 15. Februar überquerten die Soldaten die Grenze zu Griechenland. Wenig später stellten sie sich den Behörden, gaben ihre Namen an, verschwiegen jedoch den militärischen Hintergrund - und baten sofort um Asyl. Laut Quellen in Sicherheitskreisen flog ihre Identität erst auf, als griechische und türkische Behörden entsprechende Informationen austauschten. Die beiden bestritten zunächst, zur SAT-Einheit zu gehören.

REUTERS Türkisch-griechische Grenze mit Fluss Evros

Doch welche Rolle spielten sie genau in jenen dramatischen Tagen im Sommer 2016? Die Details bleiben unklar, bis die Türken offiziell einen Antrag auf Auslieferung stellen - darin müssen sie die Anklagepunkte deutlich machen. Die griechische Zeitung "Ethnos" hatte berichtet, die beiden Männer seien direkt am Anschlagsversuch auf Erdogan in einem Hotel in Marmaris beteiligt gewesen. Dort hatte der Präsident in den Tagen vor dem Putsch Urlaub gemacht. Griechische Offizielle hatten diese Version zunächst bestätigt.

Aus türkischen Regierungskreise heißt es dagegen, beide seinen keine unmittelbaren Mitglieder des Mordkommandos gewesen. Gleichwohl habe man sie zuletzt am Luftwaffenstützpunkt Akinci bei Ankara gesehen. Dieser gilt als Keimzelle für den Putschversuch. Nach dem missglückten Coup seien sie geflohen, während die meisten anderen Mitglieder ihrer Einheit festgesetzt wurden.

Die griechischen Behörden halten den Fall unter Verschluss so gut es eben geht. Beide Elitesoldaten stehen unter Polizeibewachung und sind an einem geheimen Ort untergebracht. Das steht im krassen Gegensatz zu vergleichbaren Fällen in der Vergangenheit. Unmittelbar nach dem Putschversuch etwa hatten sich acht türkische Soldaten, laut Ankara unter Tatverdacht, per Hubschrauber in die Grenzstadt Alexandoupoli abgesetzt. Auch sie befinden sich noch ohne Asylbescheid in griechischem Gewahrsam, ihr Fall wurde jedoch weitaus öffentlicher kommuniziert, Fotos der Festgesetzten inklusive.

Die aktuelle Verschwiegenheit zeigt, wie ernst die Griechen den Fall der beiden Elitesoldaten einschätzen - deutlich ernster als etwa jenen der "Acht". Besonders, wenn sich herausstellen sollte, dass sie tatsächlich am angeblichen Komplott gegen Erdogan beteiligt gewesen sein sollen. Das hat gute Gründe. So schlecht wie derzeit stand es seit Jahren nicht um die Beziehungen der Nachbarstaaten. Beinahe täglich kommt es zu Luftkontakten von Kampfflugzeugen über der Ägäis.

Den Minister als "verwöhntes Kind" verspottet

Und auch manche Politiker halten sich mit verbalen Provokationen kaum zurück. Am 29. Januar fuhr ein türkisches Kriegsschiff dicht an den so unbewohnten wie umstrittenen Imia-Inselchen in der Ostägäis vorbei, die 1996 fast für einen offenen Krieg zwischen beiden Ländern geführt hätten. Dies bewog den griechischen Verteidigungsminister zu folgender Aussage in Richtung der Türken: "Lasst Sie ruhig auf Imia landen. Aber dann wollen wir doch mal sehen, ob sie da auch wieder runterkommen." Als Replik entgegnete Ankaras Außenminister Mevlüt Cavusoglu, man werde tun, "was die Pflicht befiehlt". Zudem sollten die Griechen lieber nicht die Geduld seines Landes strapazieren. Und Kammenos sei ohnehin nur ein "verwöhntes Kind".

In dieser angespannten Lage möchte Athen einen direkten Anlass für einen tatsächlichen militärischen Zwischenfall offenbar vermeiden. Erst recht, da Diplomaten hinter dem türkischen Verhalten einen politischen Plan Erdogans vermuten. Ihre Erklärung: Der Präsident will die Spannungen mit dem Nachbarn schüren, um beim anstehenden Referendum über die Ausweitung seiner präsidialen Befugnisse mehr Stimmen von den Nationalisten sammeln zu können. Aus solchen innenpolitischen Spielchen wolle sich Athen lieber heraushalten, heißt es.

Das sagt sich leichter, als es umgesetzt ist. Zehntausende Menschen sind seit dem gescheiterten Coup in der Türkei festgenommen worden. Viele andere suchen Zuflucht in Griechenland. Nach Informationen des SPIEGEL griffen Polizei und die Grenzüberwachung Frontex allein in den vergangenen Wochen rund 40 türkische Staatsbürger auf. Offenbar drängen die Türken darauf, die Identität eines jeden Festgesetzten herauszugeben. Das wiederum verweigern die Griechen.

Ein falscher Post, schon wird gestürmt

Wie schnell man als türkischer Bürger in den Fokus der Sicherheitskräfte geraten kann, schildert eine Anwältin aus Alexandoupoli. Ein Mandant, türkischer Jurastudent, habe sich rund um Weihnachten auf Twitter negativ über Erdogan geäußert. Als Folge sei er zunächst von Anhängern des Präsidenten online bedrängt worden - dann habe die Polizei sein Haus gestürmt.

Einer Festnahme entging der junge Mann nur, weil er gerade nicht daheim gewesen sei. Mit Hilfe eines Schmugglernetzwerkes habe er den Evros überquert und warte nun in Griechenland auf eine Asylentscheidung. Die Anwältin erwartet noch deutlich mehr vergleichbare Fälle: "Asylfälle, in denen es um verängstigte türkische Bürger geht? Das ist für mich schon fast Routine."