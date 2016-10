Reaktionen auf Ceta-Blockade "Zweiter Weckruf nach Brexit"

Der Ceta-Gipfel ist abgesagt. Dennoch geben sich viele Politiker zuversichtlich, dass es noch zu einer Einigung kommen könnte. Zum Beispiel der stellvertretende Präsident des Europäischen Parlaments, Alexander Graf Lambsdorff (FDP). Ob das im Oktober oder Dezember passiere, sei nicht wichtig, sagte er im Deutschlandfunk.

Wesentlich schwerer wiegen für ihn die Folgen der Außendarstellung. Mit dem Streit um das Handelsabkommen habe sich die EU als internationaler Verhandlungspartner aber "völlig unmöglich" gemacht. Harte Kritik übte Lambsdorff an den Vertretern der Wallonie: "Ich hoffe, dass sie von der Palme, auf die sie geklettert sind, wieder runterkommen."

Auch Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel hofft weiter auf eine Einigung: "Ceta ist das beste Handelsabkommen, das die Europäische Union je ausgehandelt hat", teilte der SPD-Chef mit. "Ich hoffe, dass die inner-belgischen Probleme schnell gelöst werden können und der EU-Kanada-Gipfel bald nachgeholt wird." Er vermute, dass kein anderer Partner in der Welt so viel Geduld gehabt hätte wie die kanadische Regierung.

Sein Parteikollege Bernd Lange sieht in dem Scheitern gar einen "zweiten Weckruf nach dem Brexit". Es sei ein grundsätzliches Problem nicht nur der EU-Handelspolitik, dass immer mehr Nationalismus und Regionalismus die Diskussion bestimmen. Solange das der Fall sei, werde man auch nicht mehr international handlungsfähig sein, sagte der Vorsitzende des Handelsausschusses im EU-Parlament dem SWR: "Wir müssen wegkommen von den nationalen Egoismen und die grassieren in der Tat deswegen, weil wir so viele rechtspopulistische Strömungen haben."

Die Hindernisse für ein Ja des Landes zum Handelsabkommen der EU mit Kanada könnten noch ausgeräumt werden, glaubt die Bundesregierung. "Die Kanadier und die große Mehrheit der Europäer sind weiterhin bereit, Ceta zu unterzeichnen", sagte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums. "Das ist jetzt ein Thema, das von der belgischen Regierung gelöst werden muss." Dabei komme es weniger darauf an, an welchem Tag die Lösung stehe, sondern darauf, dass das Abkommen überhaupt unterzeichnet werden können.

Am Mittwochabend wurden die Krisengespräche mit Vertretern der belgischen Regionen und Sprachengemeinschaften erneut ohne Ergebnis unterbrochen. Mit der gescheiterten Einigung ist Ceta weiter blockiert, denn es gilt: Ohne ein Ja der belgischen Regionen und Sprachgemeinschaften darf der belgische Premierminister Charles Michel dem Ceta-Abkommen nicht zustimmen - und ohne das Einverständnis aller 28 EU-Regierungen kann Ceta nicht unterzeichnet werden. Daraufhin sagte die kanadische Delegation ihre Reise nach Belgien ab.