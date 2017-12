Österreichs Sozialdemokraten Aufgerieben und abgehängt

Sozialdemokratie in der Krise

Im Vergleich zur SPD geht es den Sozialdemokraten in Österreich gut, denn ihr Weg in die Zukunft steht fest: Auch sie haben zuletzt in einer Großen Koalition regiert (und sogar den Kanzler gestellt), kamen bei der Parlamentswahl am 15. Oktober 2017 mit 26,9 Prozent immerhin auf den zweiten Platz - und gehen nun in die Opposition. Regieren wird künftig ein Bündnis aus bürgerlich-konservativer ÖVP und rechtspopulistischer FPÖ.

Die SPÖ ist also größte Oppositionspartei und wird sich als solche bei einer rechten Regierung profilieren und erneuern können. Das ist auch dringend nötig, denn diese alte Partei, die in ihren besten Zeiten mit absoluter Mehrheit regierte und in den Siebziger- und Achtzigerjahren mit Bruno Kreisky einen Kanzler stellte, dessen Name bis heute die Augen vieler Österreicher leuchten lässt, hat sich in der großen Koalition aufgerieben.

Das gefühlt ewige Bündnis der beiden Volksparteien hat in Österreich eine dritte Kraft stark werden lassen: die FPÖ. Und die findet seit Jahren ihre Wählerschaft vor allem bei Arbeitern und Angestellten - also bei der klassischen SPÖ-Klientel.

Immer wieder hat die SPÖ versucht, eine Abwanderung auch dadurch zu verhindern, indem sie rechte Politik der FPÖ kopiert, zuletzt in der Flüchtlingspolitik. So verkündete die SPÖ offiziell eine "Obergrenze" für die Aufnahme von Flüchtlingen. Genützt hat es ihr wenig, die Menschen wählen mit der FPÖ dann lieber gleich das Original - die FPÖ hat sich längst als Volkspartei etabliert.

Der Rechtsruck hat die Flügelkämpfe innerhalb der SPÖ verschärft. Mancherorts wie im Bundesland Burgenland koalieren SPÖ und FPÖ, während andernorts SPÖ-Politiker - zum Beispiel Wiens Bürgermeister Michael Häupl, graue Eminenz der Partei - ein Zusammengehen zwischen Sozialdemokraten und Rechtspopulisten regelmäßig ausschließen und parteiinterne Forderungen danach scharf kritisieren.

Die behäbige, oft zerstritten wirkende Partei mutet in einer Zeit, in der die Menschen auch in Österreich lieber eine "Bewegung" wählen und wo der ebenso behäbigen ÖVP die Verkleidung als Bewegung gelungen ist, wie aus der Zeit gefallen. Parteien sind uncool, die SPÖ ganz besonders.

REUTERS SPÖ-Chef Christian Kern

Dabei war der Coolness-Faktor der SPÖ noch im Frühsommer 2016 schlagartig gestiegen: Ihr war es gelungen, mit dem ehemaligen österreichischen Bahnchef Christian Kern einen Politiker mit jugendlich-frischer Ausstrahlung als neuen Bundeskanzler und Parteichef zu installieren.

Doch dann übernahm in der ÖVP der noch jugendlichere Sebastian Kurz das Ruder, gewann die Wahl und ist nun Bundeskanzler. Die SPÖ hatte einen dramatisch schlechten Wahlkampf mit diversen Pannen hingelegt. Dafür schnitt sie erstaunlich gut ab, nämlich ohne Stimmenverluste im Vergleich zu 2013.

Ob Kern, der selbst von Parteifreunden als eitel beschrieben wird, die Rolle als Oppositionsführer übernehmen wird, ist ungewiss. Kern muss seine neue Rolle erst noch finden. Und mit ihm seine Partei.