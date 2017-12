Sprengsatz im Supermarkt Attentäter von St. Petersburg angeblich gefasst

Der russische Geheimdienst FSB hat den mutmaßlichen Attentäter des Terroranschlags in einem Supermarkt in St. Petersburg festgenommen. Der Verdächtige sei am Samstag gefasst worden und werde nun vernommen, teilte der FSB der staatlichen Agentur Tass zufolge mit. Details zur Festnahme waren zunächst nicht bekannt.

Bei der Explosion waren am Mittwochabend 18 Menschen verletzt worden. Acht Verletzte befanden sich am Samstag immer noch im Krankenhaus. Die Detonation ereignete sich, als viele Russen wegen der Vorbereitungen für den Jahreswechsel und das orthodoxe Weihnachtsfest am 7. Januar unterwegs waren.

Das Nationale Antiterror-Komitee (NAK) hatte unmittelbar nach der Tat die Ermittlungen übernommen. Die Explosion sei durch eine selbstgebaute Bombe herbeigeführt worden, die in einem Schließfach in dem Supermarkt der Kette Perekrjostok deponiert gewesen sei, teilte das NAK mit. Die Bombe habe eine Sprengkraft gehabt, die "200 Gramm TNT gleichkommt".

"Der Verdächtige wird derzeit vernommen", teilte eine Sprecherin des russischen Ermittlungskomitees mit. Die Nachrichtenagentur Interfax berichtete unter Berufung auf Ermittlerkreise, bei dem Festgenommenen handele es sich um einen 35 Jahre alten Bewohner von St. Petersburg, der Mitglied der nationalistischen "New Age"-Bewegung sei.

Die amtliche Nachrichtenagentur Tass zitierte einen Polizeivertreter mit den Worten, der Verdächtige sei in einer psychiatrischen Klinik registriert und führe ein "asoziales Leben". Die lokale Website "Fontanka.ru" berichtete, der mutmaßliche Attentäter sei bereits wegen Drogenbesitzes verurteilt worden.

Im Internet kursierten kurz nach der Explosion nicht verifizierte Überwachungsvideos, die einen jungen Mann als möglichen Täter zeigten. Er soll eine Tasche im Schließfach des Supermarktes deponiert und daraufhin das Geschäft im Osten der Stadt verlassen haben.

Am Freitag hatte die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) den Anschlag für sich reklamiert. Die Tat sei von einer "Gruppe" mit Verbindungen zum IS verübt worden, heißt es in einer Erklärung, die vom IS-Propagandaorgan Amaq verbreitet wurde.

Der IS und der syrische Arm von al-Qaida haben Russland mehrfach mit Anschlägen gedroht, seit sich die russischen Streitkräfte im Herbst 2015 in den Syrien-Krieg einschalteten. Die russischen Geheimdienste rechnen damit, dass nach der militärischen Niederlage des IS in Syrien und im Irak vermehrt dschihadistische Kämpfer nach Russland einsickern.