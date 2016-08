Stadtverwaltung von Nizza: "Sie hat ihr Oberteil aus freien Stücken ausgezogen"

In Frankreich ist in den vergangenen Tagen eine Debatte um das Tragen sogenannter Burkinis entbrannt. Nicht zuletzt wurde diese befeuert durch Fotos einer Frau an einem Strand in Nizza, die angeblich von Polizisten dazu gedrängt wurde, ihre Kleidung auszuziehen. Nun hat sich die Stadtverwaltung zu dem Fall geäußert - und der Darstellung der Situation widersprochen.

Am Montag waren in den Medien Bilder einer Frau aufgetaucht, die in Nizza am Strand lag. Sie trug eine Bluse, lange Hose und ein Kopftuch - keinen Burkini. Vier französische Polizisten näherten sich der Frau. Auf weiteren Fotos ist zu sehen, wie sie einen Teil ihrer Kleidung auszieht. Die Fotos vermitteln, dass die Polizisten überprüfen wollten, ob die Frau einen Burkini trägt.

Zu diesem Zeitpunkt war das Tragen von Burkinis an vielen französischen Stränden verboten - am Freitag setzte das Oberste Verwaltungsgericht das Burkiniverbot nach einer Beschwerde von Menschenrechtlern aus.

Doch hat die französische Polizei die Frau wirklich dazu gezwungen, ihre Kleidung abzulegen? Auch SPIEGEL ONLINE hatte die entsprechenden Bilder so interpretiert. Wie die "Deutsche Welle" nun berichtet, behauptet die Stadtverwaltung Nizzas, die Fotos seien irreführend: "Die Frau wollte zeigen, dass sie einen Badeanzug trägt - aber keiner hat sie dazu gezwungen, ihr Oberteil auszuziehen", sagte Erwann Le Hô, Sprecher der Stadt Nizza laut "Deutscher Welle".

Die Polizisten hätten ihr gesagt, dass sie nur ohne ihre Tunika am Strand bleiben dürfe, heißt es in dem Bericht weiter. Doch sie hätte sie wieder angezogen - und musste deshalb eine Strafe von 38 Euro zahlen. Kurze Zeit später habe sie den Strand friedlich verlassen.

Auch ein Sprecher der Polizei äußerte sich gegenüber der "Deutschen Welle". "Bei einem einfachen Erlass dürfen wir Menschen gar nicht zu irgendetwas zwingen - außer, um die Identität von jemandem zu kontrollieren", sagte Philippe Steeve von der Gewerkschaft der Streifenpolizisten SDPM demnach. Sie habe das Oberteil aus freien Stücken ausgezogen.

Das ist die offizielle Version. Die zu prüfen ist schwierig, denn der Name der Frau ist unbekannt. Auch der freie Fotograf der Agentur Bestimages, der die Bilder geschossen hat, will anonym bleiben.

SPIEGEL ONLINE hat die Ursprungsmeldung inzwischen angepasst.