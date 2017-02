+++ US-Newsblog +++ Demokraten protestieren gegen Berufung Bannons in den Sicherheitsrat

11.12 Uhr

Trump-Beraterin kritisiert respektlosen Umgang mit Präsidenten

Donald Trumps Beraterin Kellyanne Conway hat den Medien vorgeworfen, mit einer "respektlosen" Berichterstattung zur Gewalt aufzustacheln. "Wenn Sie dem Präsidenten und den wichtigsten Sprechern keinen Respekt zollen, dann zeigen Sie keinen Respekt vor dem Amt und Sie stacheln zu einer Mob-Mentalität, wenn nicht gar zu Massenausschreitungen auf", sagte Conway dem konservativen Radio-Moderator Sean Hannity. "Sie ermutigen Leute, rauszugehen und unfriedlich zu protestieren und Flughafenzugänge für Leute zu blockieren, die einen kranken Verwandten besuchen wollen oder zu einem Trauerfall müssen und nicht fliegen können", sagte sie.

Der respektlose Umgang mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten sei nicht hinnehmbar. "Ich wurde erzogen, das Amt des Präsidenten und seinen gegenwärtigen Inhaber zu respektieren, unabhängig davon, wer es ist", sagte Conway

9.55 Uhr



50 Abgeordnete protestieren gegen Berufung von Bannon in Sicherheitsrat



In einem Brief an US-Präsident Donald Trump haben 50 Abgeordnete gegen die Berufung seines ultrarechten Chefstrategen Stephen Bannons in den Nationalen Sicherheitsrat protestiert. "Die nationale Sicherheit sollte niemals der Parteipolitik zum Opfer fallen", erklärten die Kongressmitglieder in Schreiben.

Bannon ist einer der engsten Vertrauten des neuen US-Präsidenten. Er leitete früher die wegen ihrer Nähe zum Ku-Klux-Klan und Antisemiten umstrittenen Website "Breitbart News" und verfügt über keinerlei außenpolitische Erfahrung. Die Abgeordneten riefen Trump zugleich auf, die Degradierung des US-Geheimdienstdirektors sowie des Chefs des Vereinten Generalstabs im Nationalen Sicherheitsrat rückgängig zu machen. Deren Einfluss hatte Trump parallel zur Ernennung Bannons zum ständigen Mitglied des Gremiums begrenzt.

8.45 Uhr

Gauck enttäuscht, dass Amerikaner gemeinsame Werte in Frage stellen

Bundespräsident Joachim Gauck hat ein deutliches europäisches Signal gegen das von US-Präsident Donald Trump verfügte Einreiseverbot für Bürger aus muslimisch geprägten Ländern verlangt. "Dazu sollten wir uns sehr klar äußern", sagte Gauck in einem Interview mit fünf europäischer Tageszeitungen. Mit dem Einreiseverbot werde Menschen muslimischen Glaubens und bestimmter Herkunft pauschal unterstellt, sie seien gefährlich. "Das ist mit unseren Vorstellungen von Menschenwürde, Gleichheit und Religionsfreiheit nicht vereinbar."

DPA Bundespräsident Joachim Gauck

Im Hinblick auf Donald Trump plädierte der Bundespräsident dafür, die europäischen Vorstellungen von Menschenwürde, Gleichheit und Religionsfreiheit nun erst recht hochzuhalten. Enttäuschend sei, dass die Amerikaner diese Vorstellungen in Frage stellten, obwohl sie diese eigentlich mit den Europäern teilten. Sie seien es ja gewesen, "die diese Werte in den dunkelsten Zeiten Europas hochgehalten und sie auf unseren Kontinent zurückgebracht haben".

7.30 Uhr

US-Verteidigungsminister: Streit um chinesische Gebietsanspreche diplomatisch lösen

US-Verteidigungsminister James Mattis hält militärischen Druck im Streit um Chinas zunehmende Gebietsansprüche im Südchinesischen Meer derzeit für unnötig. Es gebe "zum jetzigen Zeitpunkt keine Notwendigkeit für militärische Manöver", sagte der Pentagon-Chef in Tokio bei einer Pressekonferenz mit Japans Verteidigungsministerin Tomomi Inada. Die Probleme seien "am besten durch Diplomaten" zu lösen.

China beansprucht im Süd- sowie Ostchinesischen Meer große Seegebiete mit bedeutenden Fischgründen, Rohstoffvorkommen und Schifffahrtsstraßen und baut vor diesem Hintergrund Militäranlagen auf Inseln und Riffen.