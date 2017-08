Seltenes Interview mit Trumps Chefstrategen Bannon bezeichnet rechte Demonstranten als "Clowns"

Öffentliche Statements oder Interviews mit Journalisten sind bei Donald Trumps Chefstrategen in den vergangenen Monaten zur Seltenheit geworden. In Washington wird bereits vermutet, dass Stephen Bannon als nächster auf Trumps Abschussliste stehen könnte. Umso erstaunlicher ist es, dass der einstige Chef der rechtspopulistischen Nachrichtenseite "Breitbart News" plötzlich ein Interview gab - und dann auch noch "American Prospekt", einem Medium, das politisch eher links verortet wird. Seine Aussagen überraschen.

Auf die rechten Ausschreitungen in Charlottesville angesprochen, sagte Bannon, die rechtsradikale Bewegung sei "unbedeutend". Er bezeichnete sie als "Verlierer" und "Ansammlung von Clowns", die von den Medien zu sehr in den Fokus gerückt wurden.

Eine erstaunliche Bemerkung, gilt Bannon doch selbst als radikaler Meinungsmacher mit starken Sympathien für die rechtsextreme Szene. Schließlich soll sein einstiges Internetportal zum Erstarken der antisemitischen und rassistischen "Alt Right"-Bewegung beigetragen haben, deren Mitglieder auch in Charlottesville demonstrierten.

In dem Interview widersprach Bannon mit Blick auf den Nordkorea-Konflikt außerdem dem Präsidenten: Es gebe "keine militärische Lösung" des Atomkonflikts mit Pjöngjang, sagte er. Trump selbst hatte Nordkorea mit einem militärischen Eingreifen gedroht.

Die Konfrontation mit Nordkorea sei "nur ein Nebenschauplatz", sagte der Stratege. In Wahrheit drehe sich alles um den Handelskonflikt mit China. "Der Wirtschaftskrieg mit China ist alles. Und wir müssen uns wahnsinnig darauf konzentrieren", zitierte "American Prospekt" Bannon. Ansonsten würden die USA gegenüber Peking in spätestens zehn Jahren deutlich an Einfluss verlieren. Bannon erklärte, die USA sollten deswegen hart gegen die Volksrepublik im Handelsstreit vorgehen.

Überraschendes Telefoninterview

Bannons Äußerungen kamen überraschend - und auch die Wahl des Mediums war es. Robert Kuttner, Vize-Chefredakteur des Magazins "American Prospect", erhielt plötzlich eine Mail der Sekretärin Bannons - mit der Bitte um ein Treffen. Zuvor hatte Kuttner eine Kolumne darüber geschrieben, wie China vom Atomkonflikt mit Nordkorea profitiert. Bannon und Kuttner hatten vorher nach Angaben des Autors nie Kontakt gehabt.

Da Kuttner im Urlaub war, verabredeten sie sich zum Telefongespräch. Wusste Bannon, dass er gerade ein Interview gab? Eine offizielle Absprache gab es zumindest nicht, für den Journalisten hieß das: zur Veröffentlichung erlaubt.

Ob Bannon das wirklich wollte, ist unklar. Nach Veröffentlichung des Interviews kursierten Meldungen, die infrage stellten, dass Bannon damit einverstanden war, berichtet der britische "Guardian". Das Weiße Haus äußerte sich bislang nicht zu dem ungewöhnlichen Interview.