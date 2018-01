Nach Konflikt mit Trump Bannon verlässt rechte Plattform "Breitbart News"

Das Enthüllungsbuch "Fire and Fury: Inside the Trump White House" von Michael Wolff erhöht in der Russlandaffäre den Druck auf US-Präsident Donald Trump. Ex-Chef-Berater Steve Bannon sagt in dem Buch, er sei sicher, dass Trump von dem umstrittenen Treffen seines Sohns mit einer russischen Anwältin während des Wahlkampfs gewusst habe. Dem Sohn des Präsidenten, Trump junior, wirft Bannon unterdessen Verrat vor. In der Russlandaffäre geht es um mögliche Manipulationen der US-Präsidentschaftswahl durch Moskau.