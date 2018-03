Sex mit Pornostar Weißes Haus dementiert Affäre zwischen Trump und Stormy Daniels

Selbst auf Twitter hat Donald Trump bislang nicht auf das TV-Interview von Stormy Daniels reagiert. Stattdessen schalteten sich das Weiße Haus und der Anwalt des US-Präsidenten ein.

Das Weiße Haus dementierte natürlich die Darstellung des Pornostars über eine angebliche Affäre mit Trump. Der Präsident habe die Vorwürfe immer wieder entschieden und deutlich bestritten, sagte der Sprecher Raj Shah. Trump glaube nicht, dass die Aussagen der Darstellerin aus dem Interview richtig seien. Es gebe nichts, was die Behauptungen von Daniels bestätige.

Daniels, die eigentlich Stephanie Clifford heißt, hatte in dem am Sonntag ausgestrahlten Interview in der CBS-Sendung "60 Minutes" nicht nur behauptet, sie habe 2006 eine Affäre mit Trump gehabt. Sie erklärte auch, sie sei im Jahr 2011 mit körperlicher Gewalt bedroht worden und sie glaube, dass diese Drohung vom Trump-Anwalt Michael Cohen gekommen sei.

Diese Behauptung ließ jetzt den Trump-Anwalt aktiv werden: Dessen eigener Anwalt Brent Blakeley schickte Stormy Daniels jetzt eine Unterlassungserklärung mit der Aufforderung, künftig von "falschen und diffamierenden" Äußerungen Cohen gegenüber Abstand zu nehmen. Der Brief liegt unter anderem der US-Zeitung "USA Today" vor. Daniels und ihr Anwalt Michael Avenatti sollten sich außerdem öffentlich entschuldigen.

Doch stattdessen reichte Clifford am Montag eine Klage wegen Diffamierung gegen den Trumps Anwalt, Michael Cohen, ein, berichtet CNN. "Es war eindeutig, dass Herr Cohen Frau Clifford als Lügnerin dastehen lassen wollte", heißt es in der Beschwerde, die auf Daniels wirklichen Namen verweist.

Avenati fügte hinzu: "Herr Cohen hat Aussagen über sie gemacht, wissend, dass sie falsch waren". Der CNN-Rechtsexperte Jeffrey Toobin sagte, dies sei ein weiterer Versuch, Cohen oder vielleicht sogar den Präsidenten zu einer eidesstattlichen Aussage zu zwingen.

Video REUTERS

Der Pornostar hatte in dem Interview gesagt, sie sei von einem Mann auf einem Parkplatz angesprochen und aufgefordert worden, sie solle die Trump-Geschichte "vergessen". Er soll hinzugefügt haben, es wäre doch schade, wenn der Mutter einer kleinen Tochter etwas zustoßen würde.

Ein Transkript des Interviews mit Stormy Daniels auf Englisch finden Sie hier.