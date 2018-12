Angriff nahe Weihnachtsmarkt 350 Einsatzkräfte suchen nach Täter von Straßburg

Infolge einer schweren Terrorwelle galt in Frankreich mehr als zwei Jahre lang der Ausnahmezustand. Auch danach hielt sich das Land durch verschärfte Sicherheitsgesetze bereit für erneute Angriffe. Nun ist das Land von einem neuen Anschlag erschüttert worden.

Ein Mann tötete nahe einem Weihnachtsmarkt in Straßburg drei Menschen, 13 weitere Personen wurden verletzt, acht davon schwer und fünf leicht. Das teilte Innenminister Christophe Castaner mit. Der Täter ist aktuell noch auf der Flucht. (Die aktuellsten Informationen können Sie im Newsblog verfolgen.)

Die Polizei sucht derzeit einen Verdächtigen, den 29 Jahre alten Chérif C. aus Straßburg. Er war der Polizei sowohl in Frankreich als auch in Deutschland bekannt. Nach Informationen des SPIEGEL und der Nachrichtenagentur dpa war er wegen Diebstahls in Deutschland in Haft, das Amtsgericht Singen hatte ihn verurteilt. Nach seiner Haftstrafe wurde er nach Frankreich abgeschoben. Dort wird er bei den Sicherheitsbehörden mit einem sogenannten "Fiche S" als islamistischer Gefährder geführt.

REUTERS Polizisten in Straßburg

Eigentlich hätte C. bereits am Dienstagmorgen einem Medienbericht zufolge verhaftet werden sollen. Wie der Sender France Info unter Berufung auf Polizeiquellen berichtete, war er jedoch nicht zu Hause. Demnach wird dem 29-Jährigen versuchter Mord vorgeworfen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung sollen Granaten gefunden worden sein, wie France Info und die Zeitung "Le Parisien" berichteten.

Täter wurde angeblich verletzt

Stunden später, gegen 20 Uhr, eröffnete der Verdächtige dann nach Angaben der Präfektur nahe dem Weihnachtsmarkt der Elsass-Metropole das Feuer. Innenminister Castaner sagte, er habe sich dann zwischen 20 und 21 Uhr zweimal einen Schusswechsel mit Sicherheitskräften im Patrouilleneinsatz geliefert. Die Nachrichtenagentur AFP meldete unter Berufung auf die Polizei, der vermutlich radikalisierte Mann sei vor seiner Flucht von Soldaten verletzt worden.

Noch in der Nacht rief Castaner die höchste nationale Sicherheitswarnstufe aus. Das bedeute verstärkte Kontrollen an den Grenzen des Landes, sagte der Innenminister. Schon am Abend hatte die Polizei Autos kontrolliert, die von Deutschland nach Frankreich fuhren. Der Verkehr einer grenzüberschreitenden Straßenbahn wurde laut der Bundespolizei Baden-Württemberg eingestellt. Das Auswärtige Amt hat seine Reisehinweise für Frankreich verschärft. Reisende würden gebeten, "besonders vorsichtig zu sein und den Anweisungen von Sicherheitskräften unbedingt Folge zu leisten", erklärte die Behörde.

Die Regierung habe zusätzliche Kräfte mobilisiert, die auf dem Weg nach Straßburg seien, sagte Innenminister Castaner. 350 Einsatzkräfte und mehrere Hubschrauber seien an der Fahndung beteiligt. Der Innenminister selbst traf in der Nacht in Straßburg ein. Weite Teile der Innenstadt wurden über Stunden abgeriegelt, diese Maßnahme wurde mittlerweile aber aufgehoben. Auch das Europaparlament in Straßburg wurde zwischenzeitlich abgeriegelt.

Krisensitzung in Paris

Der Weihnachtsmarkt in Straßburg bleibt am Mittwoch geschlossen. Auch die kulturellen Einrichtungen der Stadt öffnen nicht, wie es in einer Mitteilung der Stadt hieß. Der Unterricht sollte am Mittwoch an Grundschulen und Vorschulen ausgesetzt werden. Eltern wurde geraten, ihre Kinder zu Hause zu lassen, wie die Präfektur mitteilte. An weiterführenden Schulen und Hochschulen sollte der Unterricht stattfinden.

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron berief in Paris eine Krisensitzung ein. Er beriet sich am frühen Mittwochmorgen unter anderem mit Premierminister Édouard Philippe und Verteidigungsministerin Florence Parly. "Solidarität der gesamten Nation mit Straßburg, unseren Opfern und ihren Familien", schrieb Macron auf Twitter.

Frankreich ist in den vergangenen Jahren immer wieder Ziel islamistisch motivierter Terroranschläge geworden, die fast 250 Menschen das Leben kosteten. Auch diesmal übernahmen wieder Anti-Terror-Spezialisten der Pariser Staatsanwaltschaft die Ermittlungen. Die Untersuchung wurde unter anderem dem Inlandsgeheimdienst DGSI übergeben. Das bestätigten Justizkreise der Nachrichtenagentur dpa.