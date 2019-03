Nach Facebook-Botschaft Bruder von Straßburg-Attentäter festgenommen

Ein Bruder des Straßburg-Attentäters Chérif Chekatt ist nach einer "alarmierenden" Facebook-Botschaft festgenommen worden. Der 38 Jahre alte Malek Chekatt sei in Straßburg in Gewahrsam genommen worden, hieß es aus französischen Ermittlerkreisen.

Wie die Straßburger Zeitung "Les Dernières Nouvelles d'Alsace" auf ihrer Internetseite berichtete, schrieb der Bruder des Attentäters Anschlagsdrohungen unter ein Foto, das ihn schwerbewaffnet zeigt.

Der 29-jährige Chekatt, ein Franzose mit algerischen Wurzeln, hatte am 11. Dezember in der Nähe des Straßburger Weihnachtsmarkts auf Passanten geschossen und sie mit einem Messer angegriffen. Fünf Menschen kamen ums Leben. Nach einer zweitägigen Großfahndung wurde Chekatt von der Polizei erschossen. Er hatte vor seiner Tat der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) die Treue geschworen.