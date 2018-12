Die französische Polizei fahndet nach dem Anschlag am Straßburger Weihnachtsmarkt öffentlich nach dem flüchtigen Verdächtigen Chérif Chekatt. In einem offiziellen Fahndungsaufruf veröffentlichte sie Fotos des 29-Jährigen und bat die Bevölkerung um Mithilfe.

Der Gesuchte sei "gefährlich", warnte die französische Polizei auf Twitter. "Greifen Sie auf keinen Fall selber ein." Chekatt ist demnach 1,80 Meter groß und hat eine "normale Statur". Er trage die Haare kurz und habe eventuell einen Bart. Wer Informationen über seinen Aufenthaltsort habe, solle sofort die Polizei verständigen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft eröffnete Chekatt am Dienstagabend mit einer automatischen Pistole das Feuer nahe dem Straßburger Münster, wo auch in diesem Jahr der Weihnachtsmarkt stattfindet. Er sei dann durch die Fußgängerzone gelaufen und habe Menschen beschossen und mit einem Messer angegriffen. Generalstaatsanwalt Rémy Heitz sagte, der Schütze habe während seiner Tat "Allahu akbar" (Allah ist groß) gerufen. Die Behörden gehen deshalb von einem islamistischen Terroranschlag aus.

DPA Weiteres Fahndungsfoto von Chérif Chekatt

Zwei Menschen, unter ihnen ein thailändischer Tourist, wurden nach Behördenangaben getötet, ein drittes Opfer wurde später für hirntot erklärt. Zwölf Menschen wurden verletzt. Sechs von ihnen schweben weiter in Lebensgefahr. Deutsche sind nach offiziellen Angaben aus Berlin nicht unter den Opfern.

Der Täter wurde nach Angaben der französischen Staatsanwaltschaft vor seiner Flucht von Soldaten verletzt. Er entkam demnach mit einem gestohlenen Taxi.

In Frankreich beteiligten sich nach Angaben des Innenministeriums mehr als 700 Sicherheitskräfte an der Fahndung nach dem gebürtigen Straßburger. Sie schließen nicht aus, dass Chekatt nach Deutschland gelangt sein könnte. Deshalb fahndet auch die Bundespolizei "mit verstärkten Kräften" im deutsch-französischen Grenzgebiet. Die französische Regierung rief die höchste Terrorwarnstufe aus.

"Das Land wird durchgerüttelt" - Videoanalyse von SPIEGEL-Korrespondentin Julia Amalia Heyer:

Chekatt ist deutschen Behörden als Intensivtäter bekannt, wie der SPIEGEL erfuhr. Er saß wegen Einbruchsdelikten mehrere Jahre in Haft. Nach Behördenangaben ist der Verdächtige in Deutschland, Frankreich und der Schweiz insgesamt 27 Mal verurteilt worden. In Frankreich wurde er als Gefährder gelistet.

Im Jahr 2017 wurde Chekatt schließlich von Deutschland nach Frankreich abgeschoben. Die zuständige Ausländerbehörde bescheinigte ihm damals eine "hohe kriminelle Energie" und eine "von rücksichtslosem Profitstreben geprägte Persönlichkeitsstruktur", wie es in einem Schriftstück heißt. Zugleich wurde Chekatt die Wiedereinreise nach Deutschland für die Dauer von zehn Jahren verboten.