Sechs Tage nach dem Terroranschlag in Straßburg hat die französische Polizei zwei weitere Menschen festgenommen, wie Medien übereinstimmend berichten. Sie werden offenbar verdächtigt, bei der Beschaffung der Tatwaffe geholfen zu haben.

Ein dritter Verdächtiger aus dem Umfeld des mutmaßlichen Angreifers Cherif Chekatt wurde bereits am Donnerstag festgenommen. Er sollte noch am Montag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, forderte die zuständige Antiterror-Staatsanwaltschaft am Vormittag.

Am vergangenen Dienstag hatte ein Attentäter in der Innenstadt der Elsass-Metropole das Feuer eröffnet. Bei dem Angriff sind fünf Menschen getötet worden, mehrere wurden verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde am vergangenen Donnerstag von der Polizei in Straßburg erschossen.

Das Motiv des mutmaßlichen Attentäters ist noch immer nicht eindeutig geklärt. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) reklamierte den Anschlag nach dem Tod Chekatts für sich und bezeichnete ihn posthum als einen ihrer "Soldaten". Frankreichs Innenminister Christophe Castaner wertete dies als "opportunistische" Wortmeldung, die nichts ändere. Behörden zufolge soll sich der mutmaßliche Angreifer während seiner Gefängnisaufenthalte radikalisiert haben.

Ermittler hatten nach dem Anschlag zeitweilig noch sechs weitere Menschen in Gewahrsam genommen, die aber laut früheren Berichten französischer Medien inzwischen wieder auf freien Fuß gesetzt wurden.