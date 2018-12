Die französische Polizei hat im Zusammenhang mit dem Attentat nahe dem Straßburger Weihnachtsmarkt offenbar einen Mann "neutralisiert". Dabei soll es sich um den mutmaßlichen Attentäter handeln, wie deutsche und französische Medien unter Berufung auf Ermittlerkreise berichten.

Noch ist unklar, ob er getötet worden ist. Auch die Identität des Mannes ist nach Angaben der Nachrichtenagentur AP noch nicht bestätigt. Der Polizeieinsatz dauere noch an.

Der Franzose hatte am Dienstagabend mitten in der Weihnachtssaison das Feuer in der Straßburger Innenstadt eröffnet. Zwei Menschen wurden getötet, darunter ein 45 Jahre alter Tourist aus Thailand. Ein drittes Opfer erlag laut dem Büro der Staatsanwaltschaft nun seinen Verletzungen, ein viertes Opfer sei hirntot. Elf weitere Menschen wurden verletzt. Deutsche seien nach derzeitigem Kenntnisstand nicht unter den Opfern, hieß es aus dem Auswärtigen Amt.

Der mutmaßliche Täter sei nach dem Anschlag mit einem Taxi entkommen, etwa zehn Minuten damit gefahren und dann ausgestiegen, berichtete der Pariser Antiterror-Staatsanwalt Rémy Heitz.

Die Behörden gehen von einem islamistischen Terroranschlag aus. Am Morgen vor der Tat hatte die französische Polizei Chekatts Wohnung aufgesucht, um ihn im Zusammenhang mit "einer versuchten Tötung" bei einem Raubüberfall zu verhaften. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Ermittler eine Granate, Munition und vier Messer.

