Saudi-Arabien hat am frühen Montagmorgen den kanadischen Botschafter des Landes verwiesen. Gleichzeitig rief die Führung in Riad ihren Botschafter in Kanada zu Konsultationen zurück, wie die saudische Agentur SPA berichtete. Zudem fror Saudi-Arabien ein erst vor Kurzem geschlossenes Handelsabkommen mit Kanada ein.

Hintergrund ist ein Streit um Menschenrechte. Die kanadische Außenministerin Chrystia Freeland hatte am vergangenen Donnerstag zum Schicksal der Frauenrechtsaktivistin Samar Badawi getwittert und ihre Freilassung verlangt. Auch die kanadische Botschaft in Riad hatte sich "ernsthaft besorgt" über eine neue Welle von Festnahmen von Menschenrechtsaktivisten in Saudi-Arabien gezeigt und deren sofortige Freilassung gefordert.

Laut SPA sieht das saudische Außenministerium darin eine "eklatante und unzulässige Einmischung in inneren Angelegenheiten des Königreichs", die man nicht akzeptieren werde. Es handle sich um einen Affront, der eine harsche Reaktion erfordere.

Badawi war nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch kürzlich gemeinsam mit einer Mitstreiterin festgenommen worden, Nassima al-Sadah. Die beiden Frauen hatten jahrelang für das Recht gekämpft, in dem ultrakonservativen Königreich Auto fahren zu dürfen, berichtete die Organisation. Die Festnahmen seien ein Signal, dass das saudische Königshaus jeden friedlichen Widerspruch gegen seine autokratische Herrschaft als Bedrohung verstehe.

REUTERS Samar Badawi (M.) mit Michelle Obama und Hillary Clinton (2012 in Washington)

Samar Badawi ist die Schwester des inhaftierten saudi-arabischen Bloggers Raif Badawi. Er wurde 2012 verhaftet und später zu zehn Jahren Haft und 1000 Peitschenhieben verurteilt. Saudi-Arabien wirft ihm unter anderem vor, religiöse Werte angegriffen zu haben. Badawis Ehefrau lebt mit den drei gemeinsamen Kindern im kanadischen Quebec (ein Interview mit ihr können Sie hier nachlesen). Erst vor wenigen Monaten wurden sie eingebürgert.