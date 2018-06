Südafrika Drei Tote nach Messerattacke in Moschee

Mit einem Messer ist ein etwa 30 Jahre alter Mann auf Besucher einer Moschee in der Nähe der südafrikanischen Hauptstadt Kapstadt losgegangen. Der Angreifer erstach zwei Menschen und verletzte mehrere weitere Personen. Das teilte die Polizei mit.

Der Täter sei daraufhin von Polizisten erschossen worden. Die Attacke ereignete sich den Angaben zufolge in der Kleinstadt Malmesbury. Das Motiv des Angreifers war zunächst unklar.

Erst Anfang Mai waren bei einer Messerattacke in einer Moschee in der Nähe der Hafenstadt Durban ein Imam getötet und zwei weitere Menschen verletzt worden. Die drei Angreifer sind weiterhin flüchtig, die Ermittlungen dauern an. Die Polizei schließt einen extremistischen Hintergrund nicht aus.