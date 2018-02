Südafrikas taumelnder Präsident Zuma "Das Volk liebt mich immer noch"

Immerhin, Nelson Mandelas Nachlassverwalter sind sich einig: Südafrika muss seinen aktuellen Präsidenten Jacob Zuma loswerden, "besser früher als später". Das Statement der Nelson-Mandela-Foundation ist überschrieben mit "Es ist an der Zeit - Zuma muss weg", die Stiftung verbreitete es am Dienstagvormittag.

Ebenso entschieden allerdings weigert sich der in mehrere Skandale verstrickte Staatchef, abzutreten. "Das Volk liebt mich immer noch", soll Zuma am Sonntag in einer mehrstündigen Sitzung mit dem Vorstand der südafrikanischen Regierungspartei ANC gesagt haben. Das berichtete der Sender News24 unter Berufung auf die Führungsebene des ANC.

Zuma, 75, ist für Südafrika zum Problem geworden. Entgegen Zumas Selbstwahrnehmung sind seine Umfragewerte seit vielen Monaten miserabel. Seit 2011 ist die südafrikanische Wirtschaft auf Talfahrt, das Wachstum ging 2016 gegen null, gemessen an der wachsenden Bevölkerungszahl schrumpfte es sogar.

Korruption, Misswirtschaft, Verfassungsbruch

Zugleich ließ Zuma sich mit 250 Millionen Rand (damals rund 14 Millionen Euro) aus der Staatskasse seinen mondänen Landsitz verschönern. Als das aufflog, zahlte er zuerst nur zögerlich die veruntreute Summe zurück. Damit, urteilte ein Hohes Gericht, verstieß Zuma gegen die Verfassung. Zudem soll Zuma der Unternehmerfamilie Gupta zu üppig dotierten Staatsaufträgen verholfen haben.

"Zuma must fall" - den Slogan propagiert nicht nur die Mandela-Stiftung seit über einem Jahr. Nach jedem neuen Skandal riefen ihn Abertausende schwarze und weiße Demonstranten durch die Straßen von Kapstadt, Johannesburg und anderen Metropolen. Auch die Oppositionspartei DA und EFF versuchten mit mehreren Misstrauensvoten, den Präsidenten zu stürzen, allerdings ohne Erfolg. Der ANC im Parlament stand trotz aller parteiinternen Kritik zu Zuma.

Zumas Partei wurde es eigentlich schon mit den Regionalwahlen im Sommer 2016 zu viel: Vielerorts büßte sie ihre absolute Mehrheit ein, fast in allen Landesteilen verlor sie zweistellig, die Oppositionsparteien profitierten. Die Niederlage war empfindlich und ein Omen dafür, was der Partei im Frühjahr 2019 blühen könnte: Dann sind Parlamentswahl, und sollte Zuma bis dahin bleiben, könnte der ANC ernsthafte Probleme bekommen.

Schritt eins der Zuma-Entmachtung war die Wahl eines neuen ANC-Chefs im Dezember: Der Milliardär und Geschäftsmann Cyril Ramaphosa gewann zwar, aber nicht so klar wie er gehofft hatte. Traditionell ist der Präsident der Partei Nelson Mandelas auch der Präsident des Landes. Den wählt zwar das Parlament - aber wenn die ANC-Führung beschließt, der Staatschef müsse gehen, war das bislang eine ausgemachte Sache.

Sturkopf Zumas letzte Tage (oder Monate) Sieht so Liebe aus? "Step down", sagte dieser Anhänger des ANC bei einer Demonstration vor der Parteizentrale in Johannesburg. Ähnlich wütend und verzweifelt sind mittlerweile viele in Südafrika, wenn es um den Staatschef Jacob Zuma geht. Doch Präsident Zuma sagt, das Volk liebe ihn immer noch. Reihenweise Skandale und die breite Ablehnung in der Bevölkerung konnten ihm bislang nichts anhaben. Der neue ANC-Chef Cyril Ramaphosa gilt als erbittertster Gegner des Staatschefs und als als dessen wahrscheinlichster Nachfolger. Die Frage ist nur: bald oder erst im nächsten Jahr? Anhänger von ANC-Chef Cyril Ramaphosa brachten Ziegelsteine mit zur Demo, bei der später Tumulte ausbrachen. Erst flogen Fäuste,... ...danach setzte es Stockhiebe. Ein Gruppe von Ramaphosa-Anhängern ging auf Demonstranten von Blacks First Land First (BLF) los, die Präsident Zuma unterstützt. Hier prügelt ein Ramaphosa-Unterstützer auf BLF-Unterstützer ein, die auf einem Pickup vor die ANC-Zentrale gefahren kamen.

Zuletzt traf so ein Schicksal den Zuma-Vorgänger Thabo Mbeki. Der Vorstand des ANC appellierte 2008 an seine Ehre, nur wenig später erklärte Mbeki seinen Rücktritt. Zuma übernahm, und wurde nach dem Erfolg des ANC bei der Parlamentswahl 2009 auch offiziell Präsident.

Warum Zuma dann noch da ist? Der ANC in seiner schwersten Krise ist sich einfach nicht einig. Am Sonntag hieß es, Zuma sei zum Rücktritt gedrängt worden, diesmal könne es wirklich soweit sein. Am Montag hieß es dann, die Vorstände seien sich doch nicht einig. Noch immer hat der Staatschef offenbar Verbündete an der Spitze der Partei. Am Nachmittag zogen dann ANC-Anhänger vor die Parteizentrale in Johannesburg - einige für, deutlich mehr jedoch gegen Zuma.

Nun soll der ANC-Vorstand am Mittwoch prüfen, ob Zuma abgesetzt wird. Der Zeitpunkt ist entscheidend, weil Zuma am Donnerstagabend seine Rede zur Lage der Nation halten soll. Geraunt wurde auch, der Termin der Rede könnte verschoben werden.

Vereinfachtes Misstrauensvotum?

Das Problem aber bleibt: Der ANC ist tief gespalten, und das sogar in der eigentlich einfachen Frage, ob Partei und Land nicht ohne Jacob Zuma besser dran wären. Das ein Jacob Zuma den Appell an seine Ehre hört, kann als ausgeschlossen gelten. Wahrscheinlich scheuen die Granden der Partei auch deshalb den öffentlichen Bruch mit dem Staatschef.

Es sieht so aus, als müsste Südafrika ihn weiter aushalten. Seit Anfang Januar debattierte ein Parlamentsausschuss außerdem eine Änderung der Verfassung. Damit soll das Parlament gestärkt und eine Absetzung eines amtierenden Präsidenten erleichtert werden.

Der Grund dafür ist ebenfalls der starrsinnige Präsident. Nachdem ihm das Verfassungsgericht nachwies, er habe die Verfassung verletzt, beauftragte es den Gesetzgeber, eine Ablösung Zumas möglich zu machen. Scheitert die - verfassungsrechtlich zumindest fragwürdige - Absetzung auf Geheiß seiner Partei, wären Misstrauensvotum oder eine Amtsenthebung die einzige verbliebenen Chancen, für einen Zuma-Abtritt vor 2019.