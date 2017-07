Manöver im Südchinesischen Meer China wirft USA Provokation vor

Im Streit über Gebietsansprüche im Südchinesischen Meer hat China die USA scharf kritisiert. Das Eindringen eines US-Zerstörers in chinesische Hoheitsgewässer sei eine "ernsthafte politische und militärische Provokation", teilte das Außenministerium in Peking mit.

Laut US-Angaben hatte der Zerstörer "USS Stethem" am Sonntag Gewässer in der Nähe der Paracel-Inseln durchquert und war während der "Routine-Patrouille" auch durch die Zwölf-Meilen-Zone um die Insel Triton gefahren. China sieht diese als Hoheitsgewässer an, obwohl es nach einem Urteil des Schiedshofes von Den Haag keinen Anspruch hat.

Die Vorbeifahrt der "USS Stetham" war bereits die zweite derartige Aktion seit der Amtsübernahme von US-Präsident Donald Trump: Am 25. Mai hatte das Kriegsschiff "USS Dewey" in einem Abstand von weniger als zwölf Seemeilen das Mischief Reef passiert, das zu den Spratly-Inseln gehört.

Während China solche Manöver auch in der Vergangenheit als illegal bezeichnete, sehen die USA keinen Rechtsbruch. Die Operationen seien im Einklang mit internationalem Recht, teilte das Pentagon mit.

Das Südchinesische Meer gehört zum Pazifischen Ozean und liegt südlich von China zwischen Vietnam, Malaysia und den Philippinen. China beansprucht 80 Prozent des 3,5 Millionen Quadratkilometer großen rohstoffreichen Gebietes, durch das auch ein Drittel des weltweiten Schiffsverkehrs geht. Handelswaren im Wert von mehr als fünf Billionen US-Dollar werden jährlich durch das Südchinesische Meer verschifft.

SPIEGEL ONLINE Die umstrittene Inselgruppe

China streitet mit den Nachbarn über Souveränitätsansprüche auf mehrere Atolle. Die Inseln und Riffe liegen teils mehr als 800 Kilometer von China, aber nur etwa 220 Kilometer von den Philippinen entfernt.