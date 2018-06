Südchinesisches Meer Pentagon-Chef kritisiert Pekings Machtanspruch

Im Konflikt um Gebiete im Südchinesischen Meer hat US-VerteidigungsministerJim Mattis noch einmal scharf die Regierung in Peking kritisiert. Die Volksrepublik habe auf umstrittenen Inseln militärische Ausrüstung wie Raketen und Störsender stationiert und Kampfflugzeuge dort landen lassen, sagte Mattis am Samstag bei der internationalen Sicherheitskonferenz in Singapur. Obwohl China stets das Gegenteil behaupte, verfolge es damit militärische Zwecke. Das Ziel sei "Einschüchterung und Zwang".

China beansprucht praktisch das gesamte Südchinesische Meer für sich. Um ihre Ansprüche zu unterstreichen, hat die Volksrepublik dort mehrere künstliche Inseln aufgeschüttet, auf denen Kampfflugzeuge und anderes militärisches Gerät stationiert werden können. Mitte Mai waren erstmals chinesische Kampfflugzeuge auf einer umstrittenen Insel in der Region gelandet. Die USA kritisierten die Aktion.

Ende Mai fuhren dann zwei US-Kriegsschiffe an den Paracel-Inseln vorbei, die außer von China auch von Taiwan und Vietnam beansprucht werden. Peking bekundete sein "starkes Missfallen". Die US-Schiffe seien unerlaubt in chinesische Hoheitsgewässer eingedrungen, erklärte das chinesische Außenministerium. Die US-Marine schickt regelmäßig Schiffe ins Südchinesische Meer, um der Forderung nach einem freien Schiffsverkehr in der Region Nachdruck zu verleihen.

Auf der Sicherheitskonferenz pochte Mattis auch noch auf einen weiteren strategischen Aspekt in der Region: Die USA würden auch weiterhin Waffen und Geräte zur Verteidigung nach Taiwan liefern - ein Vorgehen, durch das offen Chinas Machtanspruch auf den Inselstaat unterwandert wird.

Wie erwartet äußerte sich der US-Verteidigungsminister nur knapp zu den Verhandlungen zum bevorstehenden Treffen von US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un, das am 12. Juni ebenfalls in Singapur stattfinden soll. Mattis erklärte, das Pentagon werde weiter darauf drängen, die "vollständige, nachweisbare und unumkehrbare Denuklearisierung der koreanischen Insel" voranzutreiben.