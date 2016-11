Südkorea Hunderttausende fordern Rücktritt der Präsidentin

Die Proteste gegen Südkoreas Präsidentin Park Geun Hye wegen eines Korruptionsskandals um eine ihrer Freundinnen reißen nicht ab. Erneut gingen in der Nähe des Präsidentenpalastes in Seoul mehrere hunderttausend Südkoreaner auf die Straße, um den Rücktritt der konservativen Staatschefin zu fordern. Laut Nachrichtenagentur dpa versammelten sich nach Angaben der Veranstalter am frühen Abend (Ortszeit) landesweit etwa eine Million Teilnehmer. Es sind die fünften Massenproteste innerhalb von fünf Wochen.

Die Polizei sprach von 140.000 Protestierenden allein in der Hauptstadt Seoul, wie die Nachrichtenagentur AFP meldet. Auch in anderen südkoreanischen Städten waren Proteste gegen Park geplant. "Park, verschwinde jetzt", riefen einige Demonstranten, auch aus Lautsprechern an Lastwagen ertönte dieser Ruf. Die Proteste verliefen bislang friedlich. Einer aktuellen Umfrage zufolge fordern neun von zehn Südkoreanern den Rücktritt von Park.

Zu den neuen Protesten kam es eine Woche nachdem die Staatsanwaltschaft die Präsidentin der Mithilfe in einem Skandal um ihre Freundin Choi Soon Sil beschuldigt hatte. Choi soll ihre Beziehung zu Park ausgenutzt haben, um Sponsorengelder für zwei private Stiftungen einzutreiben und sich persönlich zu bereichern. Parks Büro weist den Vorwurf der Mittäterschaft gegen die Präsidentin zurück. Die Präsidentin wird zudem beschuldigt, ihrer langjährigen Vertrauten ohne offizielles Amt erlaubt zu haben, sich in die Regierungsgeschäfte einzumischen.

Bereits in der kommenden Woche könnte es im Parlament eine Abstimmung über Parks Amtsenthebung geben. Mittlerweile unterstützen auch zahlreiche Abgeordnete der Regierungspartei Parks Absetzung.