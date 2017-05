Südkoreas neuer Präsident Moon Er soll Trump und Kim besänftigen

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Endlich ein ermutigendes Signal von der koreanischen Halbinsel: Südkorea hat wieder einen handlungsfähigen Präsidenten. Und zwar einen, der über vernünftige Ideen verfügt und über Erfahrung. Der Wahlsieger, der linksliberale Moon Jae In, 64, will sich um Entspannung mit dem nuklear aufrüstenden Nordkorea bemühen. Dafür wird es auch höchste Zeit.

Die Mehrheit der Landsleute hat Moon zwar vor allem aus innenpolitischen Gründen gewählt: Er verspricht den ersehnten Bruch mit der Skandal-Ära seiner Vorgängerin Park Geun Hye, die unter Vorwürfen von Korruption und Amtsmissbrauch abgesetzt, verhaftet und angeklagt wurde. Um das Land zu erneuern, will er die Übermacht der oft korrupten Mischkonzerne einschränken.

Doch was aus Sicht der übrigen Welt aktuell viel bedeutsamer ist: Mit Moon erhält Südkorea die Chance, wieder mitzureden bei der aktuellen Krise auf der koreanischen Halbinsel - mit einer Stimme der Vernunft.

Moon ist bereit, Diktator Kim Jong Un zu treffen. Langfristig will er Wirtschaftsprojekte mit dem Norden wiederbeleben. Auf diese Weise könnte er dazu beitragen, eine militärische Eskalation in der Krisenregion zu verhindern.

Seit Monaten gab es in Seoul ein politisches Vakuum. Unterdessen heizten US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber die Spannungen mit gegenseitigen Drohgebärden gefährlich an. Doch nun dürfte Moon versuchen, sowohl auf Trump als auch auf Kim mäßigend einzuwirken. Der einstige Menschenrechtsanwalt diente Ex-Präsident Roh Moo Hyun bis 2008 als Stabschef. Damals trieb er die politische Verständigung und wirtschaftliche Kooperation mit dem Norden maßgeblich mit voran.

Seine Entspannungsstrategie - damals auch "Sonnenschein-Politik" genannt - vermochte die nukleare Aufrüstung des Nordens nicht aufzuhalten. Aber sie schuf eine Atmosphäre, die eindeutig weniger brisant war als der Kalte Krieg, zu dem die später folgenden zwei konservativen Regierungen dann zurückkehrten.

Zuletzt versuchte die glück- und einfallslose Präsidentin Park, den Norden mit martialischer Rhetorik und immer härteren Sanktionen zu isolieren. Damit brachte sie Diktator Kim aber nur dazu, den Bau von Nuklearraketen noch ehrgeiziger voranzutreiben.

Moon setzt auf Kooperation statt Konfrontation

Der Entspannungspolitiker Moon kommt zu einem günstigen Zeitpunkt ins Spiel. Denn selbst Trump merkt inzwischen offenbar, dass er das atomar bewaffnete Nordkorea nicht bedenkenlos bombardieren lassen kann. Nach anfänglichem Säbelrasseln sandte Trump kürzlich überraschend gemäßigte Töne Richtung Pjöngjang: Er würde sich "geehrt" fühlen, Kim zu treffen.

Tatsächlich herrscht in Ostasien bereits seit dem Koreakrieg (1950 bis 1953) ein Gleichgewicht des Schreckens - mit oder ohne nordkoreanische Atomwaffen. Die geteilte Halbinsel ist gleichsam der Zünder, der die Balance zwischen den beteiligten Mächten USA, China, Japan und Russland leicht zur Explosion bringen könnte.

Wer den Status quo zwischen Nord und Süd militärisch verändern will, riskiert einen Krieg mit kaum kalkulierbaren Folgen: Allein in Seoul und Umgebung, rund 50 Kilometer entfernt von der Waffenstillstandslinie mit dem Norden, leben 25 Millionen Menschen - das ist etwa die Hälfte der Bevölkerung des Südens.

Deshalb setzt Wahlsieger Moon auf Kooperation statt Konfrontation. Er will gemeinsame Wirtschaftsprojekte mit dem Norden, insbesondere die Industrie-Enklave Kaesong auf nordkoreanischer Seite der Demarkationslinie am 38. Breitengrad, langfristig wieder in Betrieb nehmen. Sein Motto: Wo miteinander gehandelt wird, wird nicht geschossen.

Moon kann dabei mit Unterstützung des mächtigen Nachbarn China rechnen. Peking befürwortet ebenfalls einen Dialog - insbesondere zwischen Nordkorea und den USA. China hat deshalb den Druck auf das Regime in Pjöngjang mit eigenen Sanktionen erheblich erhöht.

Allerdings könnte Moons versöhnliche Linie durchaus für Konflikte mit Trump sorgen. Denn die Strategie der beiden Politiker unterscheidet sich in einem wesentlichen Punkt: Moon will Nordkorea durch schrittweise Annäherung von dessen Nuklearprogramm abbringen. Washington besteht dagegen darauf, dass Pjöngjang die nukleare Aufrüstung erst stoppt, bevor ernsthaft mit dem Regime verhandelt wird.

Seoul sieht Trump sogar als Chance

Aber ob Trump auf den neuen südkoreanischen Präsidenten hören wird oder sich von diesem gar mäßigen lässt? Eine Zusammenarbeit zwischen Seoul und Washington könnte auch dadurch erschwert werden, dass der US-Präsident die südkoreanischen Verbündeten in den vergangenen Wochen mehrmals düpiert hat.

Erst behauptete der US-Präsident, Korea habe historisch zu China gehört - was nicht stimmt und von den bisweilen nationalistischen Koreanern als schwere Demütigung empfunden wird. Dann forderte Trump, der Süden solle die Kosten für das neue Raketenabwehrsystem THAAD bezahlen, das die USA dort derzeit in Betrieb nehmen. Die Rede ist von rund einer Milliarde US-Dollar. Dabei lehnt die Mehrheit der Südkoreaner THAAD ab, weil es in erster Linie amerikanischen Sicherheitsinteressen in der Region diene. Auch Moon war ursprünglich gegen das Raketenabwehrsystem. Jetzt will er es zwar überprüfen, aber letztlich dürfte er die bereits geschaffenen Fakten akzeptieren.

Ein gutes Verhältnis mit der amerikanischen Schutzmacht bilde in jedem Fall die Grundlage für die künftige Nordkorea-Politik des Südens, sagt Song Young Gil, ein Abgeordneter in Seoul und Wahlkampfmanager von Moon. Song sieht Trump durchaus als Chance für die neue Regierung in Seoul: Was Trump sage, sei zwar oft widersprüchlich. "Aber er sorgt wenigstens dafür, dass die Lage auf der koreanischen Halbinsel wieder an Aufmerksamkeit gewinnt." Dagegen habe der frühere US-Präsident Barack Obama Nordkorea weitgehend ignoriert.

Mit der gestrigen Präsidenten-Wahl haben die Südkoreaner die Voraussetzungen für einen Neuanfang zwischen Nord und Süd geschaffen. Nun hängt es von Diktator Kim ab, ob er die Gelegenheit zum Frieden nutzt. Er muss sich entscheiden, ob er mit weiteren Nukleartests provozieren will. Oder ob er dem Wahlsieger Moon in Seoul mit versöhnlichen Gesten entgegenkommt.

Zusammengefasst: Südkoreas frisch gewählter Präsident Moon Jae In steht vor riesigen Herausforderungen: Er muss eine militärische Eskalation mit Nordkoreas nuklear bewaffnetem Diktator Kim verhindern. Und er muss US-Präsident Trump davon abhalten, einen Präventivschlag gegen das Regime in Pjöngjang zu starten.