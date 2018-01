Erstmals seit zwei Jahren Süd- und Nordkorea beginnen direktes Gespräch

Unterhändler aus Süd- und Nordkorea haben die ersten Gespräche zwischen den beiden Ländern seit zwei Jahren begonnen. Im Mittelpunkt steht eine Teilnahme Nordkoreas an den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang im Februar.

Das Treffen in Panmunjom in der demilitarisierten Zone zwischen beiden Ländern habe mit einem Eröffnungsstatement der südkoreanischen Delegation begonnen, teilte das Vereinigungsministerium in Seoul mit. Die verfeindeten Nachbarstaaten hatten in der vergangenen Woche beschlossen, ihren ersten offiziellen Dialog seit mehr als zwei Jahren zu führen.

Yonhap/REUTERS Delegationen aus Süd- und Nordkorea

Ein zentrales Thema ist die mögliche Teilnahme Nordkoreas an den Olympischen Winterspielen im kommenden Monat in Südkorea. Seoul wollte sich auch um eine Wiederaufnahme der Familienzusammenführungen bemühen. Südkoreas Vereinigungsminister Cho Myoung Gyon sagte kurz vor dem Treffen laut südkoreanischen Sendern, er hoffe, dass die Spiele durch die Gespräche "eine Veranstaltung des Friedens" würden und ein Sprungbett für bessere Beziehungen sein könnten.

Cho führte Südkoreas fünfköpfige Delegation an. Die Delegation aus Pjöngjang sollte dessen Beauftragter für die interkoreanischen Angelegenheiten leiten, Ri Son Gwon.

Die Wiederannährung beider Länder folgt auf die Neujahrsansprache von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Darin drohte Kim zwar erneut mit Atomwaffen, erwog aber gleichzeitig eine Entsendung nordkoreanischer Athleten zu den Olympischen Winterspielen in Südkorea. Seoul antwortete mit einem Gesprächsangebot. Seither wurde bereits ein knapp zwei Jahre abgeschalteter Kommunikationskanal zwischen beiden Seiten wieder freigeschaltet.