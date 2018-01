Südkoreas Präsident Moon ist zu Treffen mit Kim bereit, wenn...

Der südkoreanische Präsident ist zu einem Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un "unter den richtigen Bedingungen" bereit. Falls "konkrete Ergebnisse" erzielt werden könnten, würde er einem Treffen zustimmen, sagte Moon Jae In bei seiner Neujahrs-Pressekonferenz in Seoul. Dabei nannte er auch seine langfristigen Ziele: die Verhinderung eines weiteren Krieges und die Schaffung einer atomwaffenfreien Halbinsel.

Er werde sich für weitere Gespräche zwischen den beiden Ländern einsetzen, sagte Moon. Zugleich forderte er von Pjöngjang erneut den Verzicht auf Atomwaffen. Die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel sei ein grundlegendes Ziel, das niemals aufgegeben werde. Sollte es von Nordkorea neue Provokationen geben, könnten weitere Sanktionen folgen.

Am Dienstag hatten sich Vertreter beider Länder bei ihren ersten Gesprächen seit zwei Jahren auf weitreichende Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Beziehungen geeinigt. Nordkorea will unter anderem eine Delegation zu den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang entsenden (mehr dazu lesen Sie in dieser Analyse). Südkorea erwägt eine zeitweise Aussetzung von Sanktionen gegen den kommunistischen Norden.

Der linksliberale Moon hatte seit Beginn seiner Amtszeit den Kontakt zum Regime im Norden gesucht. Viele Südkoreaner wünschen sich Umfragen zufolge eine Aussöhnung mit dem Norden. Dem stand seine Vorgängerin Park Geun Hye mit einem konfrontativen Kurs noch entgegen.

Uno, EU, USA - die Reaktionen

Uno-Generalsekretär António Guterres hatte nach dem Treffen der Delegationen aus Süd und Nord erklärt, er freue sich insbesondere über die Vereinbarung, Militärgespräche über eine Entspannung wiederaufzunehmen. Das sei "entscheidend, um das Risiko von Fehlkalkulationen und Missverständnissen zu verringern und Spannungen in der Region zu reduzieren".

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini sprach von einem ermutigenden Signal. Sie hoffe, dass dies "ein Baustein für Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel" werde und den Weg zu einem breiter angelegten, glaubwürdigen und substanziellen Dialog ebne.

Die USA begrüßten den positiven Ausgang der Gespräche. US-Präsident Donald Trump habe Moon am 4. Januar deutlich gemacht, dass die USA an friedlichen und erfolgreichen Winterspielen interessiert seien. "Im selben Gespräch verständigten sich die beiden Staatsmänner darauf, die Strategie des maximalen Drucks auf Nordkorea mit dem Ziel einer kompletten Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel weiterzuverfolgen", hieß es in einer Erklärung des US-Außenministeriums.