Umfang der Übung reduziert Südkorea und USA starten Manöver - aus Pjöngjang kein Protest

Was ist die vorsichtige Annäherung Nord- und Südkoreas wert? Das alljährliche Manöver des Südens mit US-Truppen könnte darüber Aufschluss geben - nun hat es begonnen. An der jährlichen Übung "Foal Eagle" nehmen rund 11.500 US-Soldaten und 290.000 südkoreanische Soldaten teil, teilte das Verteidigungsministerium in Seoul mit.

Die Übung soll den Angaben zufolge einen Monat dauern - sonst dauert sie doppelt so lange. In diesem Jahr sollen nach Angaben des südkoreanischen Militärs zudem weniger strategische Waffen wie ein atomgetriebener Flugzeugträger zum Einsatz kommen.

Die Annäherung zwischen Nord- und Südkorea hatte innerhalb weniger Wochen Gestalt angenommen. Auf die Neujahrsansprache des nordkoreanischen Diktators Kim Jong Un und der Ankündigung, eigene Sportler an den Olympischen Spielen im Süden teilnehmen zu lassen, folgten bereits mehrere hochrangige Gespräche. Zuletzt sagte Kim bei einem Besuch in Peking, für Gespräche über eine Denuklearisierung bereit zu sein.

Aufschub unterstützte die Annäherung

Das Manöver könnte den Prozess ins Stocken bringen: Die USA und Südkorea halten regelmäßig Militärübungen ab, um ihre Bereitschaft für einen Konflikt auf der koreanischen Halbinsel zu testen. Ihre Frühjahrsmanöver hatten in den vergangenen Jahren immer wieder heftige Proteste der Führung Nordkoreas ausgelöst. Sie unterstellte den USA Angriffsvorbereitungen und wertete die Übungen als Provokation. Diesmal hat sich die Führung in Pjöngjang nicht dazu geäußert.

Die USA und Südkorea hatten vereinbart, während der Olympischen Winterspiele und der Paralympics auf gemeinsame Militärübungen zu verzichten. Mit dem Aufschub hatten die beiden verbündeten Länder die Annäherung zwischen Süd- und Nordkorea unterstützt.

Am Donnerstag hatten sich die beiden koreanischen Nachbarstaaten auf den 27. April als Termin für das Gipfeltreffen geeinigt. Das Treffen zwischen Kim und dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In ist im Grenzort Panmunjom geplant - im "Friedenshaus" auf der südkoreanischen Seite. Kim wird somit der erste nordkoreanische Machthaber sein, der seit dem Ende des Koreakriegs 1953 südkoreanischen Boden betreten wird.

Bis Ende Mai soll es auch ein Treffen zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump geben. Beide Politiker haben sich dazu bereit erklärt, Zeitpunkt und Ort des Gipfels sind aber noch unklar.