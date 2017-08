Südlich von Barcelona Polizei tötet mutmaßliche Terroristen in Cambrils

Die spanische Polizei hat in dem Küstenort Cambrils in Katalonien fünf mutmaßliche Attentäter getötet. Das teilte die Polizei via Twitter mit. Zunächst war die Rede von vier getöteten Männern und einem Verletzten gewesen (hier lesen Sie alle Entwicklungen im Newsblog).

Zudem wurden nach Angaben des katalanischen Zivilschutzes sieben weitere Menschen verletzt, sechs Zivilisten und ein Polizist. Unter welchen Umständen sie verletzt wurden, ist noch nicht bekannt.

Gegen 1.30 Uhr rückte die Polizei zu dem Einsatz rund hundert Kilometer südlich von Barcelona bei Tarragona aus. Man gehe davon aus, dass die Vorgänge mit einem Terroranschlag in Verbindung stünden, hieß es. Anwohner wurden aufgerufen, ihre Häuser nicht zu verlassen und Ruhe zu bewahren.

Laut Informationen der spanischen Zeitung "La Vanguardia" waren die mutmaßlichen Attentäter in einem Fahrzeug unterwegs. Ihr Wagen sei bei einer Sicherheitskontrolle aufgefallen - bei einer anschließenden Verfolgungsjagd mit der Polizei sei der Wagen von der Straße abgekommen. Die fünf mutmaßlichen Angreifer seien aus dem Fahrzeug geklettert, daraufhin sei es zu einer Schießerei gekommen.

Die Männer sollen laut der Zeitung Sprengstoffgürtel und Schusswaffen bei sich getragen haben. "La Vanguardia" beruft sich auf Quellen innerhalb der Polizei. Eine offizielle Bestätigung für die Details des Einsatzes gibt es nicht.

Die Polizei teilte via Twitter mit, sie gehe davon aus, dass es einen Zusammenhang gebe zwischen dem Vorfall in Cambrils, dem Anschlag in Barcelona sowie der Explosion in Alcanar.

Trabajamos con la hipótesis de que los terroristas abatidos estarían relacionados con los hechos registrados en #Barcelona y #Alcanar — Mossos (@mossos) 18. August 2017

Am Donnerstagnachmittag wurden bei einem Anschlag mit einem Lieferwagen auf dem Boulevard Las Ramblas in Barcelona mindestens 13 Menschen getötet und rund hundert weitere verletzt. Der Fahrer des Wagens war bis in die Nacht noch auf der Flucht. Zwei Verdächtige wurden festgenommen. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" reklamierte die Tat für sich.

In Alcanar hatte es am Mittwoch eine Gasexplosion in einem Wohnhaus gegeben. Diese stehe in Verbindung mit dem Anschlag in Barcelona, sagte der katalanische Polizeichef Josep Lluís Trapero am späten Donnerstagabend. Bei der Explosion in der Provinz Tarragona etwa 200 Kilometer südlich von Barcelona waren ein Mensch getötet und sieben weitere Personen verletzt worden. Es gebe "klare" Verbindungen, sagte Trapero. Weitere Details nannte er nicht.