Wahlen im deutschsprachigen Italien Salvinis Lega punktet auch in Südtirol

Im deutschsprachigen Norden Italiens, in der Provinz Südtirol (Alto-Adige), konnte die rechtsnationale Lega stark zulegen. Stärkste Kraft wurde aber erneut und trotz spürbarer Verluste die regierende Südtiroler Volkspartei (SVP) unter ihrem Spitzenkandidaten und Regierungschef Arno Kompatscher. Für deutschsprachige Rechtsnationale ging es hingegen steil nach unten.

Nach Auswertung aller Stimmen lag die regierende SVP am Montagmorgen bei 41,9 Prozent der Stimmen, und damit deutlich unter dem Ergebnis von 2013 (45,7 Prozent).

DPA Arno Kompatscher (SVP), Landeshauptmann im norditalienischen Südtirol

Überraschend kam der Unternehmer Paul Köllensperger, der noch vor fünf Jahren für die Partei Fünf-Sterne-Bewegung in den Landtag in Bozen eingezogen war, mit seiner eigenen Liste mit 15,2 Prozent, noch vor der rechtspopulistischen Lega mit 11,1 Prozent (2013: 2,5 Prozent), die sich in Südtirol anders als im Rest Italiens weiter Lega Nord nennt. Parteichef ist der umstrittene Innenminister Italiens, Matteo Salvini.

Die Grünen lagen bei 6,8 Prozent, knapp zwei Punkte unter ihrem Ergebnis von vor fünf Jahren. Die bisher in Bozen mitregierende sozialdemokratische Partito Democratico (PD) rutschte auf 3,8 Prozent ab (2013: 6,7). Erhebliche Verluste gab es für eine deutschsprachige Rechtspartei: Hatten die Freiheitlichen 2013 noch 17,9 Prozent, waren es nun leidlich 6,2 Prozent. Auch die rechtsnationale Süd-Tiroler Freiheit erlitt Verluste.

In der Region ist Deutsch die vorherrschende Sprache. Italienischsprachige, die weniger als 30 Prozent der Bevölkerung ausmachen, fühlen sich seit langem marginalisiert, auch weil sie in der Politik vergleichsweise schlecht vertreten seien. Deswegen rücke die italienische Gemeinschaft immer weiter nach rechts. Mit der Bewegung Casapound sitzen in Bozen sogar erklärte Neofaschisten im Gemeinderat.