Supreme Court Trumps Einreiseverbot kann teilweise in Kraft treten

US-Präsident Donald Trump hat am Montag vor dem Obersten Gerichtshof einen ersten Teilerfolg errungen. Das von ihm verhängte Einreiseverbot für Menschen aus sechs muslimischen Ländern darf in Teilen wieder in Kraft treten, bevor der Supreme Court im Herbst sich damit befasst.

Trump will ein 90-tägiges Einreiseverbot für Menschen aus Iran, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien und Jemen. In dieser Zeitspanne will die Regierung an besseren Mechanismen zur Überprüfung von Visa-Antragstellern arbeiten. Zudem soll es einen 120-tägigen Einreisestopp für Flüchtlinge aus allen Ländern geben.

Mehrere Bundesgerichte hatten das Inkrafttreten blockiert und zwei Bundesberufungsgerichte diese Entscheidungen bestätigt. Daraufhin hat Trumps Regierung den Supreme Court angerufen.

Trump begründet seinen Schritt mit dem Anti-Terror-Schutz. Seine Gegner sprechen von einer gezielten antimuslimischen Maßnahme und verweisen dabei auch auf Trump-Äußerungen im Wahlkampf.

