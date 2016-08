Syrien: Angeblich 20 tote Zivilisten bei türkischem Angriff

Das türkische Militär attackierte Dscheb al-Kussa, ein Dorf südlich der syrischen Grenzstadt Dscharablus. Dabei seien mindestens 20 Zivilisten getötet worden, außerdem 50 Zivilisten verletzt. Das teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit - die Angaben der Aktivisten, die sich auf ein dichtes Netz von Informanten stützt, sind von unabhängiger Seite nicht zu überprüfen.

Die Türkei hatte am Mittwoch ihre Offensive "Schutzschild Euphrat" gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) sowie gegen kurdische Rebellen gestartet. Die türkische Armee und pro-türkische Rebellen verkündeten bereits wenige Stunden nach Beginn des Einsatzes die Rückeroberung von Dscharablus aus der Hand des IS (Lesen Sie hier eine Hintergrundanalysezur türkischen Offensive).

Am Samstag hatte sich der Konflikt zwischen türkischer Armee und kurdischen Rebellen weiter verschärft. Kurdische Rebellen nahmen Medienberichten zufolge eine Polizeistelle auf dem Flughafen von Diyarbakir im unruhigen Südosten der Türkei unter Beschuss; Opfer gab es dabei offenbar nicht. Im Norden Syriens starb bei einem Raketenangriff im Norden Syriens der erste türkische Soldat seit dem Start des türkischen Militäreinsatzes.Drei weitere wurden verletzt.

Die Kurden kontrollieren bereits große Gebiete an der Grenze zur Türkei und haben dort eine Selbstverwaltung errichtet. Die türkische Regierung will verhindern, dass die Kurden noch mehr Gebiete unter ihre Kontrolle bringen. Sie befürchtet Auswirkungen auf die Autonomiebestrebungen im eigenen Land. Dieses Vorgehen ist heikel, weil die YPG ein wichtiger Verbündeter der USA im Kampf gegen den IS ist. Sie ist aber gleichzeitig eng mit der PKK verbunden, die von der Türkei als Terrororganisation eingestuft wird.