Aleppo Bislang 35.000 Menschen aus zerstörter Stadt gebracht

Die Evakuierung der letzten Rebellengebiete Ost-Aleppos ist der Uno zufolge fast abgeschlossen. Die Endphase sei erreicht, sagte der Uno-Nothilfekoordinator für Syrien, Jan Egeland.

Bis zum Donnerstagmorgen hätten etwa 35.000 Menschen die Gebiete in mehr als 200 Bussen und zahlreichen Pkw verlassen. Auch die Evakuierung der beiden von Rebellen belagerten Schiitenorte Fua und Kafraja im Nordwesten Syriens sei fast abgeschlossen, sagte Egeland. Wie lange der Einsatz noch dauern wird, ließ er aber offen.

Die Räumung der Rebellengebiete war am Donnerstag schleppend angelaufen, Schneefall behinderte offenbar die Fahrt der Konvois aus der in weiten Teilen zerstörten Stadt. In der Nacht waren über 4000 Kämpfer "in einer der letzten Evakuierungsetappen" in privaten Fahrzeugen weggebracht worden, sagte eine Sprecherin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) in Syrien.

De Mistura: Idlib könnte "nächstes Aleppo" werden

Mittlerweile sind der Sprecherin zufolge alle Verletzten oder Kranken in Sicherheit. Die Evakuierung solle noch den ganzen Tag und die Nacht über weitergehen. Die IKRK-Sprecherin sagte aber auch, in der Stadt warteten noch Tausende darauf, in Sicherheit gebracht zu werden.

Das Assad-Regime und seine Verbündeten werden als nächste Rebellenhochburg Idlib ins Visier nehmen. Der Uno-Sondergesandte für Syrien warnte, viele der aus Ost-Aleppo gebrachten seien nach Idlib gebracht worden - eine Stadt, die "das nächste Aleppo" werden könnte, so Staffan de Mistura.

Syrische Regierungstruppen hatten den Osten der jahrelang umkämpften Großstadt in der vergangenen Woche mit Unterstützung russischer Bombardements eingenommen. Die Uno-Generalversammlung hatte in der Nacht zum Donnerstag beschlossen, eine Arbeitsgruppe zu möglichen Kriegsverbrechen in Ost-Aleppo einzurichten. Die Dossiers sollen später als Grundlage für mögliche Gerichtsverfahren dienen.