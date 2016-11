Luftangriffe in syrischer Provinz Aktivisten melden den Tod mehrerer Kinder

Bei einem Luftangriff in der nordwestsyrischen Provinz Idlib sind nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mindestens neun Zivilisten getötet worden.

Wahrscheinlich sei der Angriff von der russischen Luftwaffe verübt worden, teilte die in Großbritannien ansässige Beobachtungsstelle weiter mit. Bei den Toten handele es sich um sieben Kinder und zwei schwangere Frauen.

Die Beobachtungsstelle bezieht ihre Informationen von Aktivisten in Syrien. Ihre Angaben sind von unabhängiger Seite kaum zu überprüfen. Die Luftwaffen des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad und seines Verbündeten Russland sind wiederholt beschuldigt worden, Zivilisten und zivile Einrichtungen in Syrien zu bombardieren. Moskau zufolge gälten die Angriffe "Terroristen".

Verstärkte Bombardierung

Der Leiter der Beobachtungsstelle, Rami Abdel Rahman, sagte, bei dem Angriff auf die Stadt Chan Scheikun im Süden Idlibs sei eine Straße getroffen worden, auf der die Kinder spielten - vier Mädchen und drei Jungen.

Die Provinz Idlib wird größtenteils von dem islamistischen Rebellenbündnis Dschaisch al-Fatah (Armee der Eroberung) kontrolliert. Ihm gehören unter anderem die Dschihadisten der Fatah-al-Scham-Front an, die bis zu ihrer selbst erklärten Abspaltung vom Al-Kaida-Netzwerk Nusra-Front hieß. Nach Angaben der Beobachtungsstelle ist Idlib in den vergangenen Wochen verstärkt bombardiert worden. Die Uno und die USA stufen die Fatah-al-Scham-Front als "Terrororganisation" ein, Russland sieht ihre Kämpfer als "legitime Ziele" an.