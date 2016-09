Angriff auf Hilfskonvoi  USA stellen Syrien-Kooperation mit Russland infrage

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Nach den Luftangriffen auf einen Hilfskonvoi nahe der belagerten Stadt Aleppo stellt die US-Regierung ihre Zusammenarbeit mit Russland offen infrage. Das Ziel des Konvois aus Lastwagen der Vereinten Nationen und des Roten Halbmonds sei sowohl der syrischen wie der russischen Regierung bekannt gewesen, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums John Kirby. "Und dennoch wurden die Helfer getötet, während sie versuchten, den Menschen in Syrien beizustehen." Die US-Regierung werde die Bombardierung direkt mit Moskau thematisieren, kündigte Kirby an. "Angesichts der ungeheuerlichen Verletzung der Waffenruhe werden wir die weiteren Aussichten einer Zusammenarbeit mit Russland neu bewerten", fügte er hinzu. Das Rote Kreuz teilte mit, geplante Hilfslieferungen wegen des Luftangriffs zu verschieben. Auch die Uno teilte mit, alle Hilfslieferungen seien gestoppt.

Schon zuvor hatten sich ranghohe Vertreter der Regierung von Präsident Barack Obama skeptisch über die Chancen geäußert, die mit Russland ausgehandelte Waffenruhe für Syrien nach dem Bombardement noch retten zu können. Die Ereignisse hätten erhebliche Zweifel aufgeworfen, ob Russland seinen Teil der Vereinbarung zur Befriedung des Landes einhalten könne, sagte ein Vertreter der US-Regierung vor Journalisten. Russland müsse rasch Klarheit darüber schaffen, ob es sich den getroffenen Vereinbarungen noch verpflichtet fühle, sagte ein anderer ranghoher Vertreter der Regierung.

Direkt verantwortlich gemacht hat die US-Regierung Russland bislang nicht für den Angriff auf den Hilfskonvoi für Aleppo, bei dem nach Angaben des internationalen Roten Kreuzes 14 Mitarbeiter von Hilfsorganisationen getötet worden waren. Es sei unklar, ob russische oder syrische Kampfflugzeuge für die Angriffe auf die Hilfskonvois verantwortlich seien, sagte ein Regierungsvertreter.

Video: Nach dem Angriff auf den Hilfskonvoi für Aleppo

Video REUTERS

Die Kooperation zwischen den USA und Russland beinhaltet ein Abkommen zwischen den Außenministern Kerry und Lawrow, laut dem Washington und Moskau ihre Angriffe auf die Dschihadisten in Syrien künftig koordinieren wollten. In dem Joint Implementation Center (JIC), das binnen einer Woche arbeitsfähig sein sollte, wollten beide Staaten Informationen über Positionen von IS und Dschabhat Fatah al-Scham austauschen. Angriffe sollten nur dann geflogen werden, wenn beide Seiten zustimmen.

Regimetruppen sollen Dutzende Rebellen getötet haben

Auch der Uno-Sondergesandte für Syrien, Staffan de Mistura, zeigte sich schockiert von dem Angriff, bei dem nach Uno-Angaben mindestens 18 der 31 Lastwagen, die im Auftrag der Uno und des syrisch-arabischen Roten Halbmonds unterwegs waren, zerstört wurden. "Unsere Wut über diesen Angriff ist enorm. Der Konvoi war das Ergebnis eines langen Verhandlungsprozesses mit dem Ziel, eingeschlossenen Menschen zu helfen", erklärte eine Sprecherin de Misturas.

Auch die Uno machten zunächst keine Angaben zu den Urhebern des Angriffs. Das syrische Militär äußerte sich nicht zu dem Vorfall. Die Regierung in Damaskus hatte die Waffenruhe am Montag für beendet erklärt und dies mit der Verletzung der Vereinbarungen durch einen US-Angriff auf syrische Soldaten begründet. Bei dem US-geführten Luftangriff auf syrische Regierungstruppen waren am Wochenende Dutzende Soldaten getötet worden.

Heftige Kämpfe erschüttern Syrien am Dienstag: Nach Darstellung des russischen Militärs hat die syrische Armee Angriffe von Rebellen in Aleppo zurückgeschlagen und dabei Dutzende Kämpfer getötet. Um welche Rebellengruppe es sich bei den Angreifern handelte, war zunächst nicht bekannt. An der syrischen Militäraktion hätten sich auch russische Kampfflugzeuge beteiligt, hieß es weiter.

Zuvor hätten die syrischen Truppen im Süden der Großstadt rund 100 Kämpfer der Terrorgruppe Fatah-al-Scham-Front (früher: al-Nusra) getötet, meldete die Agentur Tass unter Berufung auf das russische Militär. Dabei wurden demnach auch mehrere Kampffahrzeuge zerstört.

Zusammengefasst: In Syrien ist die Waffenruhe beendet, heftige Kämpfe erschüttern das Land. Ein Luftangriff auf einen Hilfskonvoi der Uno verschärft die Spannungen zwischen Russland und den USA. Die USA stellen die Kooperation mit Russland infrage.