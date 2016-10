TV-Interview mit Frau Assad Er meuchelt, sie heuchelt

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

So viel Unterwürfigkeit ist selbst für das russische Staatsfernsehen ungewöhnlich. "Wir möchten unsere Dankbarkeit dafür ausdrücken, dass wir die Gelegenheit zu diesem Interview haben", sagt Reporterin Anna Afanasieva. Dabei strahlt die Journalistin wie beseelt, als sitze ihr eine Heilige gegenüber.

Doch die Frau, die auf dem zweiten hellgrünen Sessel vor den Kameras Platz genommen hat, ist keine Heilige, sondern Asma al-Assad, die Ehefrau des syrischen Diktators Baschar al-Assad. Das Gespräch mit Rossija 24 ist das erste Interview der First Lady seit acht Jahren, verkündet die Journalistin stolz.

Der schmeichelnde, anbiedernde Ton zieht sich durch das gesamte 33-minütige Interview. Reporterin Afanasieva gibt sich gar keine Mühe, ihre Bewunderung für die Frau des syrischen Präsidenten zu verbergen. Die Journalistin fragt nach dem Stand der von Frau Assad initiierten Wissensolympiade, lobt die humanitäre Arbeit der First Lady und fragt die Diktatorengattin, ob sie stolz sei auf das, was sie bislang erreicht habe.

Die First Lady gibt die mitfühlende Landesmutter

Außerdem lässt es Frau Afanasieva menscheln: Die Reporterin fragt, wie sich ihr Ehemann verändert habe und wie die Familie mit "dem tragischen Verlust" des Schwagers Assef Schaukat umgegangen sei, der im Sommer 2012 bei einem Bombenanschlag in Damaskus getötet wurde.

Rossija 24 gibt keinen Hinweis darauf, dass Schaukat als Chef des Militärgeheimdienstes für die Inhaftierung und Ermordung Tausender Oppositioneller verantwortlich war. Auch sonst spart sich die Reporterin jede kritische Frage, nicht mal einen schüchternen Hinweis auf mögliche Fehler des Präsidentenpaares erlaubt sich Afanasieva. Stattdessen dient sie als bloße Stichwortgeberin für die Propagandashow der First Lady.

Das Interview ist Teil einer PR-Offensive des syrischen Regimes. Schon seit Monaten inszeniert das Präsidialamt die Diktatorengattin als mitfühlende Landesmutter. Über den Instagram-Account des Präsidenten verbreitet das Regime Bilder, die Frau Assad bei Besuchen in Universitäten, Krankenhäusern und bei Treffen mit den Hinterbliebenen gefallener Soldaten zeigen.

Die Botschaft, die diese Fotos vermitteln sollen, richten sich weniger an die Syrer im Land, als vielmehr an die Sympathisanten des Assad-Regimes im Ausland: Syrien ist ein säkularer Staat mit einer modernen First Lady, die kein Kopftuch trägt, sich modebewusst kleidet und auch noch perfektes Oxford-Englisch spricht.

Das moderne Gesicht Syriens

Asma al-Assad wurde 1975 in London geboren und verbrachte die ersten 25 Jahre ihres Lebens in Großbritannien. Dort lernte sie auch Baschar al-Assad kennen, der in den Neunzigerjahren in London Augenheilkunde studierte. Nach ihrem Abschluss am King's College arbeitete Asma in der britischen Hauptstadt als Finanzanalystin für die Deutsche Bank und als Investmentbänkerin für J. P. Morgan.

Als Langzeitdiktator Hafiz al-Assad im Juni 2000 starb, musste alles ganz schnell gehen: Baschar folgte seinem verstorbenen Vater ins höchste Staatsamt, im November zog Asma nach Syrien, einen Monat später heirateten die beiden. Die Hochzeit war auch ein politisches Zeichen: Der Präsident, Angehöriger der Minderheit der Alawiten, ehelichte mit Asma eine Angehörige der sunnitischen Bevölkerungsmehrheit. Diese interkonfessionellen Ehen sind in Syrien sehr selten, weil Alawiten eigentlich nur innerhalb ihrer Religionsgemeinschaft heiraten.

Zwischen 2001 und 2004 brachte die First Lady drei Kinder zur Welt: die beiden Söhne Hafiz und Karim sowie die mittlere Tochter Zein.

Die eloquente Diplomatentochter spielte in den ersten zehn Jahren nach der Machtübernahme ihres Mannes eine wichtige Rolle beim Versuch, Syrien aus der internationalen Isolation zu lösen. Sie begleitete ihren Mann auf Auslandsreisen und gab an der Seite des oft hölzern und ungelenk wirkenden Präsidenten das moderne Gesicht Syriens.

Die "Vogue" pries Frau Assad als Wüstenrose

Das blieb nicht ohne Wirkung: Im März 2011 veröffentliche die "Vogue" unter der Überschrift "Eine Rose in der Wüste" ein hymnisches Portrait auf Asma al-Assad, illustriert mit Bildern des amerikanischen Starfotografen James Nachtwey. Just in dem Monat, als das Stück erschien, schossen die Sicherheitskräfte ihres Mannes die ersten Demonstranten in syrischen Städten zusammen. Später entfernte die "Vogue" das Porträt kommentarlos von ihrer Website.

Ein Jahr darauf enthüllte die "New York Times", dass die Elogen auf die "Wüstenrose", das Ergebnis einer vom syrischen Staat finanzierten Imagekampagne waren. Die PR-Firma Brown Lloyd James hatte das "Vogue"-Porträt eingefädelt.

In der Zusammenarbeit mit russischen Medien hat das Assad-Regime fünf Jahre später den Einsatz von PR-Profis gar nicht nötig. Das erledigen die Kreml-nahen Sender gleich selbst.

