Bürgerkrieg in Syrien Mehr als 600 Angriffe an einem Tag

Fassbomben und Raketen auf Rebellen: Die syrische Luftwaffe hat zusammen mit ihrem Verbündeten Russland die Provinz Daraa im Süden des Landes erneut massiv bombardiert.

Seit dem Scheitern von Verhandlungen am Mittwochabend habe es mehr als 600 Angriffe gegeben, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Die Organisation stützt sich auf ein Netzwerk von Informanten in Syrien. Ihre Angaben sind von unabhängiger Seite schwer zu überprüfen, haben sich in der Vergangenheit aber häufig als wahr erwiesen.

Oppositionelle Aktivisten bezeichneten die Lage zudem als "höllisch". Bomben und Raketen "regneten" auf die Provinzhauptstadt Daraa und ländliche Gebiete im Osten der Provinz herunter.

Daraa ist eine der letzten Regionen in Syrien, die noch unter Kontrolle von Rebellen stehen. Die syrische Armee hatte Mitte Juni eine Großoffensive in der Region gestartet, um nach eigenen Angaben gegen "Terroristen" vorzugehen.

Uno-Schätzungen zufolge mussten etwa 330.000 Menschen wegen der Kämpfe ihre Häuser verlassen und fliehen. Die Stadt gilt als Ausgangspunkt des Aufstands gegen den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad vor sieben Jahren.