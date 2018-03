Kampf um Ost-Ghuta Der Hass der anderen

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Jeden Tag rücken syrisches Militär und verbündete Milizen weiter auf Ost-Ghuta vor. Jeden Tag fallen Bomben auf das Rebellengebiet am Rande von Damaskus. Hunderte Menschen sind seit Beginn der Offensive getötet worden, Tausende weitere wurden verletzt.

Während die Eingeschlossenen in Ost-Ghuta auf humanitäre Hilfe hoffen, fordert ein Teil ihrer eigenen Landsleute unnachgiebig ihre vollständige Vernichtung.

Da ist Mamun Rahma, Imam der Umajjaden-Moschee im Herzen der Hauptstadt. "In ein paar Tagen werden wir euch vernichten. Wir werden eure Revolution unter den Füßen der syrischen Armee begraben", schrie der Geistliche der größten und bedeutendsten Moschee Syriens bereits Ende Februar.

Video Adopt a Revolution

"Wir werden sagen: Haut ab ihr Schweine, ihr Mörder, haut ab ihr amerikanisch-israelischen Agenten. Dann werden wir die syrische Flagge in Ghuta hissen". Während seiner Rede hielt Rahma eine syrische Fahne in die Höhe. Am Ende seiner Hasspredigt betete er für die syrische Armee und die libanesische Hisbollah-Miliz, die an der Seite der Regierungstruppen kämpft.

Rahmas Predigt (Arabisch) auf YouTube

Doch nicht nur in den Moscheen, die unter Kontrolle des Regimes stehen, wird gegen die rund 400.000 eingeschlossenen Zivilisten gehetzt. Anhänger von Diktator Baschar al-Assad bejubeln auch auf Facebook und Twitter die Angriffe auf Ost-Ghuta.

Sie verlangen die Auslöschung der Vororte von Damaskus und den Tod aller dort lebenden Menschen. Assads Unterstützer verbreiten stolz Videos der rücksichtslosen Bombardierungen, die zehntausendfach geteilt werden. Aus den Kommentaren spricht der blanke Hass, mitfühlende Worte sind nicht zu lesen.

Ein Mann namens Ibrahim Habib hat etwa ein Video auf seiner Facebook-Seite gepostet, das zeigt, wie Retter der Zivilschutzorganisation Weißhelme versuchen, Menschen zu retten. Dazu schreibt er: "Zur Hölle mit euch, Gott verbrennt eure Seelen. Ghuta wird mit allen seinen Einwohnern ausgelöscht." Daneben postet Habib drei lächelnde Smileys. Yasmin, Lama, Ahlam und Lina und viele andere kommentieren das Video. Sie wünschen sich auch, dass die Menschen in Ost-Ghuta "zur Hölle fahren".

Die Anhänger des Assad-Regimes sehen in den Angriffen auf Ost-Ghuta einen "Befreiungskampf". User wie Ibrahim H. und vielen andere bitten deshalb in ihren Posts um göttlichen Beistand bei den Angriffen der syrischen Armee unter General Suhail al-Hassan auf Ost-Ghuta. Die Assad-Anhänger lieben den Mann mit dem Kampfnamen Tiger: "Oh Gott, beschütze den Tiger und die Männer des Tigers", posten in diesen Wochen viele Syrer in den sozialen Netzwerken.

Die sogenannten Tiger-Kräfte, die Spezialeinheiten unter Hassans Kommando, sind selbst in den sozialen Medien sehr aktiv. Sie posten Videos und Fotos von ihrem Vormarsch, die dann schnell und massenhaft verbreitet werden. Manches Video mit dem Hashtag "Ghuta muss vernichtet werden" sammelt rasch mehr als 9000 Likes.

Für die Uno-Resolution 2401, die eine sofortige Waffenruhe nicht nur in Ost-Ghuta, sondern im ganzen Land fordert, haben die Regimeanhänger nur Hohn und Spott übrig. Sie schreiben unter anderem: "Der militärische Prozess geht weiter und wir sagen schöne Grüße an die Waffenruhe!"

Dabei bekommen die Syrer in Damaskus und anderswo das Leid der Menschen in Ost-Ghuta durchaus mit - aber vielen ist es einfach egal. Adis Dermenjian schreibt: "Jemand sagte zu mir: 'Vergiss nicht, dass es Zivilisten gibt.' Ich sagte zu ihm: 'Ich weiß. Scheiß drauf'". Dieser Post wurde mehr als 1700 Mal geliked.

Andere schreiben: "Es gibt nur Schlampen. Gott verflucht jeden Zivilisten dort, alle müssen verbrannt werden, das ist Pflicht. Wir wünschen, dass kein Stein und kein Mensch dort bleibt." Unter dem Hashtag "Fassbomben der Gnade" schreibt Ola J.: "Manche Menschen in Ghuta hoffen, Gott zu treffen. Die syrische Armee wird ihre Wünsche erfüllen!" Ihr Profilfoto zeigt eine junge, freundliche Frau, die viel Spaß am Leben zu haben scheint.

Nicht zum ersten Mal ergötzen sich Assads Anhänger am Leid ihrer Landsleute. Vor einem Jahr bejubelten sie den Sieg des Regimes über die Aufständischen in Aleppo. Nach dem Ende der Schlacht zogen manche sofort los, um Selfies auf den Trümmern der Häuser der Opfer zu machen.

Die Perspektive der Assad-Anhänger auf die Geschehnisse zeigt, wie tief der Hass nach sieben Jahren Krieg in Syrien sitzt und wie schwer es werden wird, die Menschen irgendwann einmal wieder miteinander zu versöhnen.

Zusammengefasst: In Syrien bekämpft das Assad-Regime seine Gegner auf den Schlachtfeldern seit sieben Jahren. Die Anhänger des Diktators von Damaskus feuern das Militär dabei in den sozialen Netzwerken an und wünschen ihren Landsleuten Vertreibung und Tod. Der Hass ist grenzenlos - und wird tausendfach geliked und geteilt.