Syrien-Konflikt Boris Johnson sieht bei Europäern "keinen Appetit" auf militärisches Eingreifen

Die umkämpfte syrischen Stadt Aleppo kommt nicht zur Ruhe. Großbritannien und die USA sehen derzeit dennoch wenig Chancen für ein militärisches Eingreifen des Westens, um das andauernde Bombardement der von Rebellen gehaltenen Viertel der Stadt zu stoppen. Das machten US-Außenminister John Kerry und sein britischer Kollege Boris Johnson bei einer Pressekonferenz in London deutlich.

"Präsident Obama hat keine Option vom Tisch genommen", sagte Kerry. Dennoch seien die Chancen auf eine militärische Option gering. Stattdessen erwäge man weitere Sanktionen gegen das Assad-Regime und seine Unterstützer, teilte Kerry mit. Russland wurde in diesem Zusammenhang nicht explizit erwähnt.

Putin unterstützt die syrische Regierung im Kampf gegen die Rebellen militärisch. Westliche Staaten werfen der russischen Luftwaffe vor, in der nordsyrischen Großstadt Aleppo Kriegsverbrechen zu begehen.

Neue Sanktionen gegen Assad-Unterstützer

Auch der britische Außenminister Johnson deutete weitere Sanktionen an. "Ich glaube, die wirkungsvollste Waffe, die wir zurzeit haben, ist unsere Fähigkeit, Präsident Putin und die Russen die Konsequenz ihres Handelns spüren zu lassen," sagte er.

Eine mögliche Militäroperation in Syrien schätzt Johnson als wenig aussichtsreich ein. Die "sogenannten militärischen Optionen" seien "extrem schwierig". Verfügbar seien dagegen diplomatische Mittel. Außerdem stellte er bei den Europäern einen "Mangel an Appetit" auf weiteres militärisches Eingreifen in dem Bürgerkriegsland fest.

Kerry hatte sich in London mit Johnson und Vertretern Frankreichs, Deutschlands und Italiens getroffen, um über die jüngsten Entwicklungen in den Syrien-Gesprächen zu beraten.

Am Samstag war Kerry bereits zu einem Gespräch mit Russlands Außenminister Sergej Lawrow und weiteren Außenministern aus den Staaten der Krisenregion in der Schweiz zusammengekommen. Bei dem Treffen, dass ohne europäische Beteiligung stattfand, sollte über eine erneute Feuerpause in Syrien verhandelt werden. Der erhoffte Durchbruch blieb allerdings aus.